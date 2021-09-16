«Это всего лишь вещи»: новосибирцы прошлись по городу с телегой — рассказываем зачем

Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске прошла акция-перформанс против гиперпотребления. Один из жителей города провез по городу телегу полную коробок для привлечения внимания к проблеме.

Участников перформанса трое, среди них есть художники. По их словам, они не делают чего-то незаконного, но считают, что рискуют быть задержанными. Телегу они смастерили сами и положили в нее пустые коробки, которые символизируют большое количество вещей.



— Представь, что ты смотришь на дерево и понимаешь, что оно зеленое, а тебе весь мир говорит, что оно красное. Внутреннее противоречие появляется, и тебе хочется высказаться, что это не так. В моем случае это вопрос в первую очередь гиперпотребления. Я вижу, как люди работают ради того, чтобы купить что-то навязанное маркетологами. Получается, что если я скажу, что я заработал 1000 рублей за час, это звучит нормально. Но если я скажу правду, то это звучит как треш: «Я продал час своей жизни за 1000». Когда я вижу треш, то хочу высказываться на эту тему, — рассказал журналисту НГС организатор перформанса Родион Романов (имя изменено по просьбе героя. — Прим.ред).