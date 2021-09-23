Новосибирский фотограф побывал на заброшенном аэродроме Люфтваффе — как это место выглядит сейчас

— Аэродром был построен для Люфтваффе — ВВС Германии периода Третьего рейха. Строительство начато в 1934 году, завершено в 1939. Нойтиф был одним из лучших аэродромов того времени: гидрогавань была с подсветкой, а сухопутные взлетно-посадочные полосы были расположены под углом 45 градусов друг к другу, что давало возможность эксплуатации авиабазы практически при любой погоде и любом направлении ветра, кроме того полосы имели еще и подогрев. Аэродром имел 3 огромных бетонных ангара 100 на 30 метров для самолетов и 2 металлических для другой техники, — рассказал Вадим Махоров.