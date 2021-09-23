Новосибирский фотограф побывал на заброшенном аэродроме Люфтваффе — как это место выглядит сейчас

Новосибирский фотограф Вадим Махоров побывал в Калининградской области и запечатлел на снимках часть Балтийской косы, на которой располагается заброшенный аэродром Люфтваффе. На своей странице в Instagram фотограф рассказал об истории этого места.
Вадим Махоров рассказал, что чаще всего путешественники обращают свое внимание на Куршскую косу, но Балтийская, по его мнению, намного интереснее. Ведь на ее территории, пояснил фотограф, находится много заброшенных полуразрушенных объектов времен Второй мировой. Один из них — аэродром Нойтиф.
— Аэродром был построен для Люфтваффе — ВВС Германии периода Третьего рейха. Строительство начато в 1934 году, завершено в 1939. Нойтиф был одним из лучших аэродромов того времени: гидрогавань была с подсветкой, а сухопутные взлетно-посадочные полосы были расположены под углом 45 градусов друг к другу, что давало возможность эксплуатации авиабазы практически при любой погоде и любом направлении ветра, кроме того полосы имели еще и подогрев. Аэродром имел 3 огромных бетонных ангара 100 на 30 метров для самолетов и 2 металлических для другой техники, — рассказал Вадим Махоров.
Именно с этого аэродрома в 1941–1943 годах наносились удары по советским объектам в Белоруссии и Ленинградской области, уточнил фотограф. В 1945 году советские войска отбили его у противника.
— После войны, со слов очевидцев, всё осталось в идеальном состоянии: ворота ангаров были электрифицированы, всё было сохранено и работало. Позднее на этом месте располагался советский, а затем российский аэродром «Коса», на котором базировались противолодочные авиационные эскадрильи и истребительные полки авиации. Авиабаза использовалась вплоть до 1996 года, с того времени она заброшена и помаленьку разрушается и распиливается, — подытожил новосибирец.
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