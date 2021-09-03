Новосибирский фотограф Вадим Махоров показал видео с горбатыми китами, которых заснял во время своей июльской поездки по Камчатке. Кадры он выложил на своей странице в Instagram.



— Всегда мечтал увидеть китов, наконец-то получилось это сделать на Камчатке. На видео горбатые киты. Как мне кажется, это самые красивые киты по своим пропорциям и внешним особенностям. Если косаток достаточно просто снимать, когда они у поверхности, то китов сложнее. Кит может подняться, чтобы вдохнуть воздух, и уйти под воду на несколько минут. Сложно предугадать, где он всплывет снова. Поэтому свои первые кадры китов я считаю удачными, — поделился впечатлениями от съемок в своем Instagram-аккаунте Вадим Махоров.