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Новосибирский фотограф снял видео с горбатыми китами на Камчатке — оно завораживает

Величественных животных он запечатлел в июльской поездке по полуострову

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Фотограф рассказал, что снимать китов достаточно сложно

Фотограф рассказал, что снимать китов достаточно сложно

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Новосибирский фотограф Вадим Махоров показал видео с горбатыми китами, которых заснял во время своей июльской поездки по Камчатке. Кадры он выложил на своей странице в Instagram.

— Всегда мечтал увидеть китов, наконец-то получилось это сделать на Камчатке. На видео горбатые киты. Как мне кажется, это самые красивые киты по своим пропорциям и внешним особенностям. Если косаток достаточно просто снимать, когда они у поверхности, то китов сложнее. Кит может подняться, чтобы вдохнуть воздух, и уйти под воду на несколько минут. Сложно предугадать, где он всплывет снова. Поэтому свои первые кадры китов я считаю удачными, — поделился впечатлениями от съемок в своем Instagram-аккаунте Вадим Махоров.

В июле Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам. Поглядите, что у него получилось.

А в январе того года фотограф опубликовал небольшой фильм о Камчатке.

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Вадим Махороввидеогорбатые киты
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