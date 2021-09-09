Первые самолеты отправятся из Новосибирска в курортные города Египта

В середине сентября из Новосибирска запускаются прямые рейсы в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус».

С 11 сентября начинаются полеты из Новосибирска в Хургаду, с 18 сентября — в Шарм-эш-Шейх.



— Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 747, которые являются самыми вместительными в парке отечественных авиакомпаний, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.