Первые самолеты отправятся из Новосибирска в курортные города Египта

Новосибирцы смогут улететь на курорты Египта на прямых рейсах
В середине сентября из Новосибирска запускаются прямые рейсы в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус».
С 11 сентября начинаются полеты из Новосибирска в Хургаду, с 18 сентября — в Шарм-эш-Шейх.
— Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 747, которые являются самыми вместительными в парке отечественных авиакомпаний, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Билеты продаются в рамках комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле выбранной звездности и экскурсионные программы.
По данным на сайте «Библио-Глобус», стоимость турпакета на одного туриста, который собрался полететь на отдых в Хургаду из Новосибирска на неделю, начинается от 59 тысяч рублей.
Рейс авиакомпании «Россия» уже появился в расписании аэропорта Толмачево — первый самолет в Хургаду полетит в субботу, 11 сентября в 20:30. Время в пути займет 7 часов 10 минут.
— По Шарм-эш-Шейху рейс идет позднее, 18 сентября, авиакомпания подтверждения пока еще не прислала. Когда пришлет подтверждение, рейс также появится в расписании, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
В начале августа возобновили полеты из Новосибирска в Египет. Из заграничных морских курортов доступен Кипр, возобновилось авиасообщение с Турцией, можно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах.
В конце августа из Новосибирска назначили первые чартерные рейсы до Доминиканской Республики. Сразу два туроператора запустят в октябре чартерные рейсы: Pegas Touristik и ANEX Tour. Первый рейс будет от Pegas Touristik 5 октября, второй оператор отправит своих туристов 11 октября.