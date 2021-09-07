Новосибирский фотограф побывал на Камчатке и снял долину вулкана — 9 удивительных кадров дикой природы

Новосибирский фотограф Александр Антощенко побывал на Камчатке. На кадрах можно увидеть знаменитый вулкан Толбачик и Халактырский пляж. Мы выбрали 9 лучших кадров, полную подборку можно посмотреть на странице фотографа.

Как рассказал НГС Александр Антощенко, на Камчатке он провел десять дней с 21 по 31 августа и запечатлел местную природу.

— Мы ходили в поход по дикой местности на Камчатке пешком с рюкзаками и ночевками в палатке, — объяснил фотограф.