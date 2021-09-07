Новосибирский фотограф побывал на Камчатке и снял долину вулкана — 9 удивительных кадров дикой природы

Фотограф из Новосибирска Александр Антощенко снял вулканы на Камчатке
Новосибирский фотограф Александр Антощенко побывал на Камчатке. На кадрах можно увидеть знаменитый вулкан Толбачик и Халактырский пляж. Мы выбрали 9 лучших кадров, полную подборку можно посмотреть на странице фотографа.
Как рассказал НГС Александр Антощенко, на Камчатке он провел десять дней с 21 по 31 августа и запечатлел местную природу.
— Мы ходили в поход по дикой местности на Камчатке пешком с рюкзаками и ночевками в палатке, — объяснил фотограф.
В июне Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета зеленый и цветущий Алтай. На кадрах можно увидеть Телецкое озеро и окрестности Чемала.
В июле новосибирский фотограф Вадим Махоров в составе группы летчиков с Андреем Мельниковым и Яном Емельяновым пролетел на самолете рядом с вулканами Камчатки. Он снял это путешествие на видео, а также сделал фото красивых видов этого полуострова.