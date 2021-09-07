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Новосибирский фотограф побывал на Камчатке и снял долину вулкана — 9 удивительных кадров дикой природы

На фото попал вулкан Толбачик и Халактырский пляж

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Фотограф провел на Камчатке 10 дней

Фотограф провел на Камчатке 10 дней

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Фотограф из Новосибирска Александр Антощенко снял вулканы на Камчатке

Новосибирский фотограф Александр Антощенко побывал на Камчатке. На кадрах можно увидеть знаменитый вулкан Толбачик и Халактырский пляж. Мы выбрали 9 лучших кадров, полную подборку можно посмотреть на странице фотографа.

Как рассказал НГС Александр Антощенко, на Камчатке он провел десять дней с 21 по 31 августа и запечатлел местную природу.

— Мы ходили в поход по дикой местности на Камчатке пешком с рюкзаками и ночевками в палатке, — объяснил фотограф.

В долине вулкана туристы встречают медведей, рысей, росомах и лисиц

В долине вулкана туристы встречают медведей, рысей, росомах и лисиц

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Знаменитый вулкан Толбачик в последний раз извергался в ноябре 2012 года, после 36 лет бездействия

Знаменитый вулкан Толбачик в последний раз извергался в ноябре 2012 года, после 36 лет бездействия

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Тогда в районе южного склона в ходе вертолетного облета вулканологи обнаружили два трещинных прорыва с выбросами вязкой лавы

Тогда в районе южного склона в ходе вертолетного облета вулканологи обнаружили два трещинных прорыва с выбросами вязкой лавы

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Ближайший к вулкану населенный пункт — город Ключи — удален от подножья вулкана на 60 километров

Ближайший к вулкану населенный пункт — город Ключи — удален от подножья вулкана на 60 километров

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Сибиряк занимался серфингом на Халактырском пляже

Сибиряк занимался серфингом на Халактырском пляже

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Отличительной чертой пляжа является черный вулканический песок

Отличительной чертой пляжа является черный вулканический песок

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Поверхность земли у подножья неровная, испещренная трещинами и ямками

Поверхность земли у подножья неровная, испещренная трещинами и ямками

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А кое-где пейзаж выглядит идиллическим

А кое-где пейзаж выглядит идиллическим

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В июне Александр Антощенко снял с высоты птичьего полета зеленый и цветущий Алтай. На кадрах можно увидеть Телецкое озеро и окрестности Чемала.

В июле новосибирский фотограф Вадим Махоров в составе группы летчиков с Андреем Мельниковым и Яном Емельяновым пролетел на самолете рядом с вулканами Камчатки. Он снял это путешествие на видео, а также сделал фото красивых видов этого полуострова.

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Камчаткагорыприрода
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