Сибиряк поднялся на самолете над вулканами Камчатки — что он увидел с высоты

Ранее Вадим Махоров снял забавных морских львов — сивучей на Курилах и рассказал, какие особенности есть у этих животных. В начале июля на Камчатке побывал другой новосибирский фотограф — Антон Уницын. Он сравнил один из вулканов с Роковой горой из «Властелина колец» — посмотрите на его фото.