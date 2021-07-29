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Сибиряк поднялся на самолете над вулканами Камчатки — что он увидел с высоты

На видео попали вулканы Малый Семячик и Карымский

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В общей сложности полеты над Камчаткой заняли <nobr class="_">15 часов</nobr>

В общей сложности полеты над Камчаткой заняли 15 часов

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Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял вулканы на Камчатке с высоты

На этой неделе, 26 июля, новосибирский фотограф Вадим Махоров пролетел на самолете рядом с вулканами Камчатки. Он снял это путешествие на видео, а также сделал фото красивых видов этого полуострова.

Посмотрите на его кадрах, чем удивляет природа Камчатки.

Фотограф с командой пролетел над всей Камчаткой и часть Северных Курил

Фотограф с командой пролетел над всей Камчаткой и часть Северных Курил

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— С высоты полуостров выглядит совсем не тронутым цивилизацией, вулканов здесь около 300 штук, и большинство из них мы могли видеть во время наших перелетов, — написал Вадим Махоров на своей странице в Instagram

— С высоты полуостров выглядит совсем не тронутым цивилизацией, вулканов здесь около 300 штук, и большинство из них мы могли видеть во время наших перелетов, — написал Вадим Махоров на своей странице в Instagram

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Многие вулканы стоят обособленно

Многие вулканы стоят обособленно

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Приземляться пришлось на пылевой дороге в горной местности

Приземляться пришлось на пылевой дороге в горной местности

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Ранее Вадим Махоров снял забавных морских львов — сивучей на Курилах и рассказал, какие особенности есть у этих животных. В начале июля на Камчатке побывал другой новосибирский фотограф — Антон Уницын. Он сравнил один из вулканов с Роковой горой из «Властелина колец» — посмотрите на его фото.

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Камчаткавулкангорыфотофотограф
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