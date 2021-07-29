Сибиряк поднялся на самолете над вулканами Камчатки — что он увидел с высоты

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял вулканы на Камчатке с высоты
На этой неделе, 26 июля, новосибирский фотограф Вадим Махоров пролетел на самолете рядом с вулканами Камчатки. Он снял это путешествие на видео, а также сделал фото красивых видов этого полуострова.
Посмотрите на его кадрах, чем удивляет природа Камчатки.
Ранее Вадим Махоров снял забавных морских львов — сивучей на Курилах и рассказал, какие особенности есть у этих животных. В начале июля на Камчатке побывал другой новосибирский фотограф — Антон Уницын. Он сравнил один из вулканов с Роковой горой из «Властелина колец» — посмотрите на его фото.