Вулкан как Роковая гора из «Властелина колец»: новосибирец сделал впечатляющие снимки далекой Камчатки

Новосибирский фотограф сделал снимки вулканов и гор Камчатки
Новосибирский фотограф Антон Уницын сделал снимки природы полуострова Камчатка. Ему удалось запечатлеть горы, вулканы и местных животных в их естественной среде обитания. Антон рассказал НГС, как проходила съемка и чем его удивил этот далекий берег.
— Съемка проводилась в рамках проекта «ТопБлог». Вместе c командой блогеров я отправился на Камчатку, чтобы увидеть красоты этого края. О том, чтобы побывать там, я мечтал с тех пор, как взял в руки камеру. И вот, мечта осуществилась! — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.
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