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Вулкан как Роковая гора из «Властелина колец»: новосибирец сделал впечатляющие снимки далекой Камчатки

Показываем вам 12 удивительных фото Антона Уницына

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Съемка проводилась в течение недели с 5 по 11 июля

Съемка проводилась в течение недели с 5 по 11 июля

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Новосибирский фотограф сделал снимки вулканов и гор Камчатки

Новосибирский фотограф Антон Уницын сделал снимки природы полуострова Камчатка. Ему удалось запечатлеть горы, вулканы и местных животных в их естественной среде обитания. Антон рассказал НГС, как проходила съемка и чем его удивил этот далекий берег.

Горы удалось снять с вертолета по дороге к вулкану Карымская сопка. Они находятся к северу от Петропавловска-Камчатского

Горы удалось снять с вертолета по дороге к вулкану Карымская сопка. Они находятся к северу от Петропавловска-Камчатского

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— Съемка проводилась в рамках проекта «ТопБлог». Вместе c командой блогеров я отправился на Камчатку, чтобы увидеть красоты этого края. О том, чтобы побывать там, я мечтал с тех пор, как взял в руки камеру. И вот, мечта осуществилась! — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.

Во время съемок приходилось передвигаться на самых разных видах транспорта — вертолете, катере и джипах. Это связано с особенностями рельефа и расположения полуострова

Во время съемок приходилось передвигаться на самых разных видах транспорта — вертолете, катере и джипах. Это связано с особенностями рельефа и расположения полуострова

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Не весь полуостров покрыт горами. Здесь можно встретить и зеленые равнины

Не весь полуостров покрыт горами. Здесь можно встретить и зеленые равнины

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С дрона фотографу удалось сделать снимок кальдеры вулкана Узон. Так называют котловины, которые образуются из-за вулканической активности. Антон Уницын отметил, что с высоты этот объект похож на медвежью лапу

С дрона фотографу удалось сделать снимок кальдеры вулкана Узон. Так называют котловины, которые образуются из-за вулканической активности. Антон Уницын отметил, что с высоты этот объект похож на медвежью лапу

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На одном из участков обустроили смотровую площадку

На одном из участков обустроили смотровую площадку

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— Вулкан было снимать захватывающе! Так как он действующий, мы были ограничены ветром в угле съемки. Но он всё равно поражает своим масштабом! Было ощущение, что это Роковая гора из книг Толкиена, и вот-вот появятся хоббиты и понесут туда кольцо, — вспоминает фотограф

— Вулкан было снимать захватывающе! Так как он действующий, мы были ограничены ветром в угле съемки. Но он всё равно поражает своим масштабом! Было ощущение, что это Роковая гора из книг Толкиена, и вот-вот появятся хоббиты и понесут туда кольцо, — вспоминает фотограф

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Птица на фото — топорок. Они широко распространены на полуострове, обитают на побережье

Птица на фото — топорок. Они широко распространены на полуострове, обитают на побережье

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Также на берегах можно встретить множество чаек и ластоногих животных

Также на берегах можно встретить множество чаек и ластоногих животных

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На Камчатке много скалистых берегов, на которые открываются красивые виды

На Камчатке много скалистых берегов, на которые открываются красивые виды

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Многочисленные морские котики живут большими группами. Несмотря на свои большие размеры, они приспособились к скалистому рельефу

Многочисленные морские котики живут большими группами. Несмотря на свои большие размеры, они приспособились к скалистому рельефу

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— Камчатка незабываема, это невероятный край, который остался навсегда в моем сердце! И я обязательно туда вернусь, планирую провести там фототур в сентябре, — поделился планами Антон Уницын

— Камчатка незабываема, это невероятный край, который остался навсегда в моем сердце! И я обязательно туда вернусь, планирую провести там фототур в сентябре, — поделился планами Антон Уницын

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В начале лета другой новосибирский фотограф Александр Анищенко опубликовал фотографии Алтая с высоты в два километра. Посмотрите на восьми снимках, как выглядят Телецкое озеро и окрестности Чемала.

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