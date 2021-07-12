Вулкан как Роковая гора из «Властелина колец»: новосибирец сделал впечатляющие снимки далекой Камчатки

— Съемка проводилась в рамках проекта «ТопБлог». Вместе c командой блогеров я отправился на Камчатку, чтобы увидеть красоты этого края. О том, чтобы побывать там, я мечтал с тех пор, как взял в руки камеру. И вот, мечта осуществилась! — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.