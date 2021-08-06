Семья австралийцев борется за право жить на Алтае — каких результатов они достигли за 3,5 месяца

Семье Хэйр из Австралии разрешили остаться в Новосибирске до конца сентября
Семье Хэйр из Австралии, которая в апреле обратилась к Путину за помощью с визой ради фермы в Горном Алтае, разрешили остаться в России до конца сентября. Об этом рассказала корреспонденту НГС Сабрина Хэйр.
— Обладателям студенческих виз было продлено действие визы до конца сентября. В июне мы встретились с миграционной службой, которая сказала, что нам надо подать заявку на квоту. Мы подали заявление. Затем они сами нам позвонили и сказали, что мы получили места в квоте на РВП (разрешение на временное проживание). Поэтому мы собрали все документы на получение РВП и около двух недель назад подали заявку на получение РВП, — рассказывает Сабрина.
Максимальный срок рассмотрения документов — шесть месяцев.
— Ни в чем нельзя быть уверенным, но мы надеемся на лучшее. Неизвестно, когда они примут решение. Конечно, мы надеемся, что примут решение до конца сентября, — добавила девушка.
15 июня на сайте президента действительно появился «Указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (
— До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, не принимаются решения о выдворении за пределы страны, — говорится в тексте документа.
Как рассказала ранее корреспонденту НГС Сабрина Хэйр, получение РВП — один из трех шагов на пути к получению гражданства. Второй этап — вид на жительство, потом гражданство.
— Мы написали в администрацию президента, была встреча с НГС. Но я думаю, что это всё в совокупности помогло, — считает Сабрина. — Но возможность подать документы на РВП — уже небольшая победа.
Также летом в Россию смогли приехать родители Сабрины. Они уехали в Австралию продавать ферму, но из-за пандемии не могли попасть в страну. Они побывали в Швейцарии, Белоруссии и Турции, прежде чем приехали в Россию, — в общей сложности их не было в стране больше 18 месяцев.
Как рассказывает Сабрина, если получить РВП до конца сентября не получится, то у австралийцев есть второй вариант — получить визу для высококвалифицированного специалиста (ВКС).
— Мои родители получили ВКС. Чтобы и мы получили такую визу, нужно уехать из страны и вернуться обратно. У самого младшего ребенка нет паспорта. Мы сейчас в процессе его получения. Для этого необходимо получить разрешение австралийской стороны. Пока без паспорта всем нам невозможно уехать из страны. Поэтому мы выбрали путь РВП. Мы надеемся его получить прежде, чем выйдет срок, — добавила девушка.
Если австралийцам улыбнется удача и они смогут получить РВП до конца сентября, то они будут искать способы переехать на Алтай или купят землю где-то за городом.
— Если мы получим РВП до конца сентября, то мы должны будем остаться в Новосибирской области как минимум на год, если мы не станем исключением и не получим разрешения переехать на Алтай. Потому что мы хотим переехать на Алтай как можно быстрее. Но остаться в Новосибирске лучше, чем уехать из России, — объяснила девушка.
Сейчас семья Хэйр продолжает изучать русский язык. Сабрина так хорошо владеет русским, что уже другим помогает подтягивать знания. Также австралийцы рассказывают о своей жизни в России в интернете. Сабрина записала видео, в котором рассказала о процессе подачи документов на РВП.
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