Семья австралийцев борется за право жить на Алтае — каких результатов они достигли за 3,5 месяца

Максимальный срок рассмотрения документов — шесть месяцев.

— Ни в чем нельзя быть уверенным, но мы надеемся на лучшее. Неизвестно, когда они примут решение. Конечно, мы надеемся, что примут решение до конца сентября, — добавила девушка.

15 июня на сайте президента действительно появился «Указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 )».



— До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, не принимаются решения о выдворении за пределы страны, — говорится в тексте документа.

Как рассказала ранее корреспонденту НГС Сабрина Хэйр, получение РВП — один из трех шагов на пути к получению гражданства. Второй этап — вид на жительство, потом гражданство.



— Мы написали в администрацию президента, была встреча с НГС. Но я думаю, что это всё в совокупности помогло, — считает Сабрина. — Но возможность подать документы на РВП — уже небольшая победа.