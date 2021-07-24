Рушим стереотипы. Почему можно говорить «кофе» в среднем роде и носить носки с сандалиями

Ну вот, к примеру, многие люди уверены, что надо говорить «кофе» исключительно в мужском роде. Шибко умные не упустят момента блеснуть интеллектом и сделать замечание собеседнику, который произнесет это слово в среднем роде. Мужской род «кофе» в русском языке закрепился в XIX веке, когда этот напиток называли также «кофий» или «кофей». Потом эти два слова ушли из языка, а мужской род остался. Тем не менее «кофе» в среднем роде использовал ряд писателей, в том числе и известных.

Михаил Булгаков, «Записки покойника»: «Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стояло на письменном столе».

Владимир Набоков, «Лолита»: «Как сладостно было приносить ей это кофе — и не давать его ей, покуда она не исполнит своей утренней обязанности!».

Сейчас все словари (та же грамота.ру) считают языковой нормой мужской род, но допускают средний род в разговорной речи. С точки зрения словообразования «кофе» в среднем роде выглядит более логично, ведь огромное количество слов на -е именно такого рода: «кафе», «море», «желе», «суфле» и т. д. Так что спокойно общаемся в разговоре так, как вам удобнее, а всех умников с замечаниями посылаем подальше.