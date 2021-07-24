Рушим стереотипы. Почему можно говорить «кофе» в среднем роде и носить носки с сандалиями

Продолжаем серию позитивных колонок (не о ковиде) — сегодня поговорим о свободе и собственном комфорте. Жизнь и общество диктуют нам правила поведения, которые, конечно, в большинстве своем разумны и необходимы. Однако существуют мифы и шаблоны, которые либо уже устарели, либо являются попыткой заставить вас делать что-либо, потому что «так положено» в ущерб вашему комфорту. Туда не ходи, так не говори, это не делай: на что можно смело плюнуть, чтобы жить свободнее, подробнее в колонке Дмитрия Косенко.
Ну вот, к примеру, многие люди уверены, что надо говорить «кофе» исключительно в мужском роде. Шибко умные не упустят момента блеснуть интеллектом и сделать замечание собеседнику, который произнесет это слово в среднем роде. Мужской род «кофе» в русском языке закрепился в XIX веке, когда этот напиток называли также «кофий» или «кофей». Потом эти два слова ушли из языка, а мужской род остался. Тем не менее «кофе» в среднем роде использовал ряд писателей, в том числе и известных.
Михаил Булгаков, «Записки покойника»: «Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стояло на письменном столе».
Владимир Набоков, «Лолита»: «Как сладостно было приносить ей это кофе — и не давать его ей, покуда она не исполнит своей утренней обязанности!».
Сейчас все словари (та же грамота.ру) считают языковой нормой мужской род, но допускают средний род в разговорной речи. С точки зрения словообразования «кофе» в среднем роде выглядит более логично, ведь огромное количество слов на -е именно такого рода: «кафе», «море», «желе», «суфле» и т. д. Так что спокойно общаемся в разговоре так, как вам удобнее, а всех умников с замечаниями посылаем подальше.
Так же как и умников, которые плюются от открытой обуви с носками, даже не зная, что сейчас это уже модные тренды 2020–2021. Но даже если не учитывать тренды — с какого перепугу люди должны носить сандалии без носков, если им это некомфортно. Кому-то удобно, а у кого-то нога взмокает, собирает на себя кучу грязи и пыли. Носок служит своеобразным демпфером, гигиеническим инструментом, не позволяет скользить ноге, избавляет от натирания. Так почему ноги человека должны страдать ради какого-то там общественного мнения? А дизайнер Артемий Лебедев, к примеру, и вовсе категоричен: «Носить сандалии без носков могут только полные м..., которые наслаждаются мерзкой сыростью собственных пяток».
Этикет с вилками и ножами. Вилку положено держать так, чтобы указательный палец был сверху, а при использовании ножа вилка должна быть в левой руке. Но, во-первых, для значительной части блюд удобнее способ удерживания вилки как ложки (большой палец сверху). Во-вторых, левой рукой многим людям использовать вилку совершенно некомфортно. Нож в правой руке — это когда нужно разрезать, например, жесткое мясо, то есть много работать ножом. А если что-то легкое — не мучайте себя, ешьте так, как вам удобнее. Ну, разве что если вы не на приеме у королевы английской.
Вежливость — это, конечно, хорошо, но всему своя мера: иногда это уже не вежливость, а приторность, причем неискренняя, обязаловка. Говорить «спасибо» официанту каждый раз, когда он что-то приносит — приборы, потом блюдо, потом салфетку, потом что-то еще. От этих «спасиб» уже в голове свистит. Или извиняться, когда что-то спрашиваешь у кого-то незнакомого: да за что извинять-то? Лучше искренне поздороваться и спросить — вы не сделали ничего плохого.
Использование умеренных цветов в одежде — это, конечно, относится более к мужчинам. В России и тем более в Сибири по-прежнему принято не выделываться, а покупать себе что-то черное, серое, максимум синее. Красная куртка, желтая майка, зеленые перчатки — не, это мы не можем, это несерьезно. А что плохого в том, что наш мир будет более веселым и цветным?
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