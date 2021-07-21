«Про социальную дистанцию тут никто не слышал»: туристы рассказали, как на юге (не) соблюдают ковидные ограничения

Чтобы хоть как-то спасти коронавирусную статистику, а вместе с ней и местных жителей, власти российских курортов то и дело вводят разные ограничения. В Краснодарском крае с 1 июля при заезде в отель туристам нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа в гостиницы будут пускать только привитых.



Ужесточение правил для отдыхающих даже как будто оттолкнуло туристов от отечественного моря — исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что россияне аннулировали более 70% бронирований в Краснодарском крае на август. Правда, потом мы узнали реальные отзывы туристов об отпуске в России, и люди говорят, что народу на пляжах — тьма.

