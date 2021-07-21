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«Про социальную дистанцию тут никто не слышал»: туристы рассказали, как на юге (не) соблюдают ковидные ограничения

Коротко ситуацию описывают так: «Страдают больше от алкоголя и солнечных ударов»

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Иногда на юге можно найти не очень загруженные пляжи, но это скорее исключение

Иногда на юге можно найти не очень загруженные пляжи, но это скорее исключение

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Чтобы хоть как-то спасти коронавирусную статистику, а вместе с ней и местных жителей, власти российских курортов то и дело вводят разные ограничения. В Краснодарском крае с 1 июля при заезде в отель туристам нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа в гостиницы будут пускать только привитых.

Ужесточение правил для отдыхающих даже как будто оттолкнуло туристов от отечественного моря — исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что россияне аннулировали более 70% бронирований в Краснодарском крае на август. Правда, потом мы узнали реальные отзывы туристов об отпуске в России, и люди говорят, что народу на пляжах — тьма.

Вместе с наплывом отдыхающих в популярных туристических регионах растет и заболеваемость ковидом. Хотя, казалось бы: ограничительные и предупредительные меры действуют уже три недели, неужели они не помогают? Тогда мы спросили у наших читателей, которые сейчас находятся на российском юге, как там с соблюдением эпидемиологических мер.

— Никак, просто громкие слова о безопасности, — говорит Дарья Володкина, которая приехала отдыхать в Крым из Тюмени. — Крым сейчас бьет рекорды по заболеваемости, ограничения не вводят. Большинство отдыхающих останавливаются в частном секторе, где тоже тесты никто не спрашивает. Пляжи по Азовскому и Черному морю забиты людьми. Отдых превратился в квест: ищем места, где меньше туристов.

На рынках вы тоже вряд ли увидите кого-то в маске

На рынках вы тоже вряд ли увидите кого-то в маске

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Туристы в один голос признаются, что на отечественном юге все ведут себя так, как будто никакой эпидемии и не было — как будто на дворе всё еще лето 2019 года.

— Анапа. Людей огромное количество, — говорит Оксана Синицына, которая недавно отдохнула в Краснодарском крае. — Живем в частном секторе, ничего не требуют. В масках только обслуживающий персонал — продавцы и т. д. Социальная дистанция? Ее просто нереально соблюдать!

Туристы обычно снимают маски в аэропорту, а в следующий раз надевают их только перед вылетом домой

Туристы обычно снимают маски в аэропорту, а в следующий раз надевают их только перед вылетом домой

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— Прилетели в Геленджик, при выходе из аэропорта сняли маски и за две недели ни разу их не доставали, — рассказывает Ольга Жалбэ из Тюмени. — Патруль полиции ходит без масок, в ресторанах, торговых центрах, магазинах, кафе — нигде маски не нужны.

— В Адлере народу огромное количество. Абсолютно все без масок, даже в торговых центрах, социальную дистанцию на пляжах соблюдать просто нереально. В частном секторе ничего не требуют, — рассказывает Елена Харькова из Перми.

— Геленджик. Челябинской шизы по вирусу нет. Всё спокойно. Тут страдают больше от алкоголя и солнечных ударов, — подытоживает Сергей Язовских из Челябинска.

И всё же кое-где еще можно найти место, чтобы не сидеть с соседом плечом к плечу

И всё же кое-где еще можно найти место, чтобы не сидеть с соседом плечом к плечу

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А вот Евгений Белозеров из Екатеринбурга хотя и не заметил, чтобы соблюдались какие-то особенные антикоронавирусные меры, обратил внимание, что скорые рассекают по улицам довольно часто.

— По опыту общения с отдыхающими: примерно половина из приезжающих привиты. Масочного режима ноль. Но и присутствие коронавируса чувствуется, — говорит Евгений. — Не было ни дня, чтобы не замечал скорой, приезжающей за туристом, который подхватил «корону». Три дня лежал в номере, а когда стало совсем худо, вызвал неотложку — это, к сожалению, теперь неотъемлемая картина на сочинском курорте. Поэтому решение пускать только привитых, пожалуй, правильное. Незачем портить отдых себе и окружающим, так как на курорте соблюдать все меры трудно. Это и автобусы на экскурсиях, и столовые и т. д.

Редкий кадр: на пляже предостаточно свободного места. Но антикоронавирусных мер, конечно, никаких

Редкий кадр: на пляже предостаточно свободного места. Но антикоронавирусных мер, конечно, никаких

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— Я в Сочи живу, про дистанцию здесь никто не слышал, маски не носят, — добавляет Наталья Абдрахимова. — Ну максимум при посещении МФЦ, например, могут попросить надеть. Для туристов правило такое: с 1 июля при наличии ПЦР-теста заселяют в гостиницы, с 1 августа только с наличием сертификата либо при условии, что в течение трех дней сделаете прививку. В остальном всё как раньше, на пляжах народу много.

Некоторые туристы отмечают, что если не смотреть телевизор и вообще устроить себе информационный детокс на отдыхе, о коронавирусе можно и не вспоминать.

— В Сочи маски на входе в аэропорт, в самом аэропорту их не носят, — рассказывает Юлия Тимофеева из Перми. — В некоторых больших магазинах просят надеть, в мелких — нет.

— В транспорте в масках редкие экземпляры, в такси тоже не просят. Всё спокойно. Паника только по ТВ, — говорит путешественница.

— Сейчас в пансионате «Шексна», нужна справка об антителах либо сертификат о прививках, детям до 15 не надо ничего, — рассказывает Юлия Алхимик из Волгограда. — Персонал в ресторане в масках. Горничные и остальные — нет. Частникам ничего не нужно. Ни одного человека в маске в магазинах, на рынке, в транспорте. Социальная дистанция? Видели бы вы центральные пляжи. Краснодарский край живет без ковида.

Коронавирусные ограничения работают как-то странно. С одной стороны, они есть везде — и в России, и за рубежом. Вот только за границей им чаще всего приходится следовать, а в России на них всем плевать: и туристам, и тем, кто, по идее, должен следить за их соблюдением. Раньше наши читатели рассказывали, как оказались за границей этим летом (самыми популярными направлениями стали Черногория, ОАЭ, Турция и Египет), и увидели, что там с эпидемиологическими мерами всё довольно строго — все ходят в масках и перчатках, везде регулярно обрабатывают помещения, а туристов пока немного.

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