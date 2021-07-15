Отдых в Турции резко подорожал за два месяца — во сколько теперь новосибирцам обойдется отдых на курорте?

Новосибирскстат проанализировал, как изменились цены на летний отдых в Турции в середине июля 2021 года — рост составил почти 50% по сравнению с началом мая. Чтобы одному туристу провести неделю на турецком курорте, ему придется заплатить в среднем 79 тысяч рублей.

С марта по май на 7 дней отпуск в Турции обходился в 54 тысячи рублей. К концу июня цена выросла на 27,2% и достигла 69 тысяч рублей за 7 ночей в 3–4* отеле на 1 человека.