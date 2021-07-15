Отдых в Турции резко подорожал за два месяца — во сколько теперь новосибирцам обойдется отдых на курорте?

В Новосибирске подорожали путевки в Турцию
Новосибирскстат проанализировал, как изменились цены на летний отдых в Турции в середине июля 2021 года — рост составил почти 50% по сравнению с началом мая. Чтобы одному туристу провести неделю на турецком курорте, ему придется заплатить в среднем 79 тысяч рублей.
С марта по май на 7 дней отпуск в Турции обходился в 54 тысячи рублей. К концу июня цена выросла на 27,2% и достигла 69 тысяч рублей за 7 ночей в 3–4* отеле на 1 человека.
При этом, по данным Новосибирскстата, цены на путевки с проживанием в гостиницах 4–5-звездочных снизились на 14,8%. Одновременно подорожало проживание в хостеле на 3,3%.
Авиаперелеты также выросли в цене — на 40%. В мае 2021 года авиаперелет в среднем обходился в 2,9 тысячи на 1000 км пути. В июне этот показатель достиг наивысшего значения с начала года — 4,1 тысячи.
Сколько стоит отдых в Турции?
Мы сравнили на разных сайтах, во сколько обойдется отдых на турецком курорте одному туристу на неделю с 19 по 25 июля.
Цена за недельный отдых в 4-звездочном отеле на сайте турагентства Anex Tour начинается от
Туристическая компания «Олимпия Райзен» предлагает более дешевые варианты отдыха в Турции. Цена в 3* отеле начинается от 26 тысяч (только завтраки). А в 4* отеле 33,5 тысячи рублей. Турфирма предлагает и другие путевки:
На сайте туристического агентства «Пегас Туристик» указано, что в пятизвездочном отеле на первой пляжной линии можно отдохнуть, заплатив от 51 тысячи рублей. Также есть и другие предложения:
Что говорит эксперт?
Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций рассказала корреспонденту НГС, с чем связан рост цен на отдых в Турции.
— У нас Турция — самое востребованное летнее направление. Программы начинают запускаться в апреле, сперва минимальное количество чартеров, потом их количество увеличивается каждую неделю. В апреле-мае еще школьники, студенты учатся, и погода непредсказуема в Турции. Поэтому цена в этот период сезона всегда была ниже, — рассказала Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций.
По ее словам, в летний период начинается сезон отпусков, это направление особенно востребовано, соответственно, выше цены. К июлю-августу цена достигает своего пика. В этот период «цена традиционно выше», к концу сезона идет постепенное снижение.
Сейчас, отмечает эксперт, динамика ценообразования складывается немного иначе. Сезон традиционно начался в апреле, но к середине месяца авиасообщение с Турцией Россия прервала на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Полномасштабное авиасообщение возобновили только с 22 июня.
— Сейчас цена набирает обороты и к августу будет еще выше. Потому что есть спрос, люди едут отдыхать, потому что июль, август в Турции приятный, — добавила Светлана Фоменко.
Эксперт считает, что нельзя однозначно сказать, что Турция выигрывает по цене по сравнению с отдыхом на российских курортах.
— Всё зависит от места и направления, нужно смотреть индивидуально. Можно экономно и в Турции отдохнуть, и по России много предложений, начиная экономом, заканчивая самыми избирательными клиентами, — считает эксперт.
Также, вероятно, что цены на путевки поднимались не из-за турецких отелей.
— Как правило, места в отелях выкупаются туроператорами на длительный период: полгода–год, поэтому платят за весь сезон, — отметила Светлана Фоменко.
Спрос в 2021 году пока сложно сравнить с 2019 годом. По словам эксперта, сезон только начался (авиасообщение возобновили 22 июня).
— Понятно, что сезон 2019 года у нас был на пике активности, в 2020 году, скажем так, вообще не было. Чтобы оценить спрос 2021 года, нужно посмотреть на динамику в июле и августе, — добавила она.
Первый рейс из Новосибирска в Анталью после открытия границ вылетел 22 июня. Спустя неделю мы попросили туристов рассказать, как им отдыхается на популярных курортах в такое непростое время. Что с коронавирусом в Турции? Какие запреты там действуют? И нужен ли прививочный сертификат для путешествия? Подробности тут.