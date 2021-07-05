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«На пляже всё повалило, песок унесло в море»: сибирячка оказалась в Сочи во время шторма

Сейчас жителей просят собрать вещи на случай эвакуации

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Спасательные будки и шезлонги на время шторма перенесли на набережную

Спасательные будки и шезлонги на время шторма перенесли на набережную

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Сибирячка попала в сильный шторм в Сочи

Новосибирские туристы застряли в Сочи — на город обрушился ливень со шквалистым ветром, из-за него реки Хорота и Мацеста сильно вышли из берегов.

Как сообщает оперативный штаб региона, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Одна из сибирячек рассказала, что сейчас происходит на курорте.

Татьяна вместе с семьей остановилась в отеле Radisson рядом с Имеретинским пляжем недалеко от Олимпийского парка.

— Дождь в Адлерском районе мы начали ощущать вчера после 14:00 часов. Мы с мужем поехали в Сочи, а дети остались в Адлере в «Сочи Парке». Через какое-то время дети набрали нам и сообщили, что у них начался сильный дождь, горки остановились. Мы отправили детей на такси домой, они вернулись промокшие, — рассказывает туристка.

Дороги в городе затопило

Дороги в городе затопило

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По ее словам, сильный ливень длился на протяжении трех с половиной часов. При этом люди какое-то время еще продолжали сидеть в кафе.

— Когда поднялся шквалистый ветер, в Radisson выбило парадную дверь, туда прилетела качеля-кокон. На пляже были повалены спасательные вышки, песок был полностью унесен в море, остались одни камни. Отель сильно пострадал, — вспоминает Татьяна.

Сейчас море грязное — в воде плавают поваленные деревья и другие снесенные предметы.

— К морю не подпускают, потому что вода очень поднялась и затопила немного набережную. Пляжный отдых на пару дней, конечно, будет ограничен, людям придется погулять вокруг набережной. Сейчас шторм успокоился, люди гуляют по набережной. Шезлонги и зонты подняли с пляжа на набережную, — добавила Татьяна.

В июне новосибирские туристы застряли в Ялте. Из-за дождей дороги серьезно затопило, поэтому выехать в соседние города не представлялось возможным.

Накануне оказались затоплены улицы Керчи. За день там выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов — автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой.

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Сочипотопсибиряки
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