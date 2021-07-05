«На пляже всё повалило, песок унесло в море»: сибирячка оказалась в Сочи во время шторма

Новосибирские туристы застряли в Сочи — на город обрушился ливень со шквалистым ветром, из-за него реки Хорота и Мацеста сильно вышли из берегов.

Как сообщает оперативный штаб региона, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Одна из сибирячек рассказала, что сейчас происходит на курорте.

Татьяна вместе с семьей остановилась в отеле Radisson рядом с Имеретинским пляжем недалеко от Олимпийского парка.

— Дождь в Адлерском районе мы начали ощущать вчера после 14:00 часов. Мы с мужем поехали в Сочи, а дети остались в Адлере в «Сочи Парке». Через какое-то время дети набрали нам и сообщили, что у них начался сильный дождь, горки остановились. Мы отправили детей на такси домой, они вернулись промокшие, — рассказывает туристка.