«На пляже всё повалило, песок унесло в море»: сибирячка оказалась в Сочи во время шторма

Сибирячка попала в сильный шторм в Сочи
Новосибирские туристы застряли в Сочи — на город обрушился ливень со шквалистым ветром, из-за него реки Хорота и Мацеста сильно вышли из берегов.
Как сообщает оперативный штаб региона, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Одна из сибирячек рассказала, что сейчас происходит на курорте.
Татьяна вместе с семьей остановилась в отеле Radisson рядом с Имеретинским пляжем недалеко от Олимпийского парка.
— Дождь в Адлерском районе мы начали ощущать вчера после 14:00 часов. Мы с мужем поехали в Сочи, а дети остались в Адлере в «Сочи Парке». Через какое-то время дети набрали нам и сообщили, что у них начался сильный дождь, горки остановились. Мы отправили детей на такси домой, они вернулись промокшие, — рассказывает туристка.
По ее словам, сильный ливень длился на протяжении трех с половиной часов. При этом люди какое-то время еще продолжали сидеть в кафе.
— Когда поднялся шквалистый ветер, в Radisson выбило парадную дверь, туда прилетела качеля-кокон. На пляже были повалены спасательные вышки, песок был полностью унесен в море, остались одни камни. Отель сильно пострадал, — вспоминает Татьяна.
Сейчас море грязное — в воде плавают поваленные деревья и другие снесенные предметы.
— К морю не подпускают, потому что вода очень поднялась и затопила немного набережную. Пляжный отдых на пару дней, конечно, будет ограничен, людям придется погулять вокруг набережной. Сейчас шторм успокоился, люди гуляют по набережной. Шезлонги и зонты подняли с пляжа на набережную, — добавила Татьяна.
В июне новосибирские туристы застряли в Ялте. Из-за дождей дороги серьезно затопило, поэтому выехать в соседние города не представлялось возможным.
Накануне оказались затоплены улицы Керчи. За день там выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов — автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой.