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Автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой: фото и видео масштабного наводнения в Керчи

Пока некоторые регионы изнывают от жары, на востоке Крыма настоящий апокалипсис

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Специалисты признаются, что не могут ничего сделать

Специалисты признаются, что не могут ничего сделать

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Улицы Керчи оказались затоплены после тропического ливня, который шел всю ночь на востоке Крыма. В результате выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Как сообщает ТАСС, после ливня в городе оказались подтоплены 12 домов и больница. Эвакуировать пациентов не будут.

Одна из местных жителей сняла, как выглядит потоп внутри квартиры.

— Полы можно выкинуть, мебель, наверное, тоже. Не знаю, что останется, стены только от дома. Есть люди, которые ниже живут, что у них творится…Подъезд я открывать не буду, потому что боюсь, что сюда напор хлынет, — рассказывает женщина в видеоэкскурсии.

Кроме того, в селе Приозерное подтопило 18 домов, оттуда вывезли 40 человек.

Сейчас центр Керчи практически отрезан от остальных районов стихийным озером. Ливень сломал деревья и заборы. По улицам плывут вещи, мусорные баки и киоски. Часть города осталась без электричества.

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Бездомные животные, которым негде прятаться от затопления, спасаются на торчащих из воды капотах и крышах автомобилей.

Люди передвигаются по городу по пояс в воде и также спасаются от непогоды на крышах машин.

Глава Крыма прибыл в Керчь и осматривает место происшествия. Специалисты признаются ему, что сделать ничего не могут.

В Керчи установлен режим ЧС. В ликвидации последствий подтопления работают 96 спасателей и 24 единицы техники.

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КерчьКрымпотоп
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