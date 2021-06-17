Автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой: фото и видео масштабного наводнения в Керчи

Улицы Керчи оказались затоплены после тропического ливня, который шел всю ночь на востоке Крыма. В результате выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов.
Как сообщает ТАСС, после ливня в городе оказались подтоплены 12 домов и больница. Эвакуировать пациентов не будут.
Одна из местных жителей сняла, как выглядит потоп внутри квартиры.
— Полы можно выкинуть, мебель, наверное, тоже. Не знаю, что останется, стены только от дома. Есть люди, которые ниже живут, что у них творится…Подъезд я открывать не буду, потому что боюсь, что сюда напор хлынет, — рассказывает женщина в видеоэкскурсии.
Кроме того, в селе Приозерное подтопило 18 домов, оттуда вывезли 40 человек.
Сейчас центр Керчи практически отрезан от остальных районов стихийным озером. Ливень сломал деревья и заборы. По улицам плывут вещи, мусорные баки и киоски. Часть города осталась без электричества.
Бездомные животные, которым негде прятаться от затопления, спасаются на торчащих из воды капотах и крышах автомобилей.
Люди передвигаются по городу по пояс в воде и также спасаются от непогоды на крышах машин.
Глава Крыма прибыл в Керчь и осматривает место происшествия. Специалисты признаются ему, что сделать ничего не могут.
В Керчи установлен режим ЧС. В ликвидации последствий подтопления работают 96 спасателей и 24 единицы техники.