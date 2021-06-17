Автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой: фото и видео масштабного наводнения в Керчи

Одна из местных жителей сняла, как выглядит потоп внутри квартиры.



— Полы можно выкинуть, мебель, наверное, тоже. Не знаю, что останется, стены только от дома. Есть люди, которые ниже живут, что у них творится…Подъезд я открывать не буду, потому что боюсь, что сюда напор хлынет, — рассказывает женщина в видеоэкскурсии.

