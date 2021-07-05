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Вслед за Ялтой и Керчью затопило Сочи. Людей готовят к эвакуации

Из-за ливня поднялся уровень рек, есть погибшие

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По улицам Сочи плывут машины и люди

По улицам Сочи плывут машины и люди

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Оперштаб Краснодарского края зафиксировал критический уровень воды в Сочи. 4 июля на город обрушился ливень со шквалистым ветром, из-за него реки Хорота и Мацеста серьезно вышли из берегов. Дождь продолжается до сих пор.

Как сообщает оперативный штаб региона, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации.

— Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, — говорится в сообщении. — Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.

Известно, что из-за последствий стихии в Сочи один человек погиб и двое пострадали — во время ливня на них упало дерево.

Из-за ливней в Сочи затопило первый этаж городской больницы. Также приостановили проведение экскурсий для туристов.

В середине июня улицы Керчи оказались затоплены после тропического ливня, который шел всю ночь на востоке Крыма. В результате выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Первый месяц лета в России выдался аномальным: на Урале и в центральных регионах жара, как на юге, а жители южных курортов жалуются на низкую температуру. Синоптики и климатолог объяснили, что творится с погодой и будет ли так теперь каждый год.

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