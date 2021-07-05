Вслед за Ялтой и Керчью затопило Сочи. Людей готовят к эвакуации

В середине июня улицы Керчи оказались затоплены после тропического ливня, который шел всю ночь на востоке Крыма. В результате выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Первый месяц лета в России выдался аномальным: на Урале и в центральных регионах жара, как на юге, а жители южных курортов жалуются на низкую температуру. Синоптики и климатолог объяснили, что творится с погодой и будет ли так теперь каждый год.

