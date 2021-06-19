На юге холодно, на севере — жара: что случилось с летом в России?

Первый месяц лета в России выдался аномальным: на Урале и в центральных регионах жара, как на юге, а жители южных курортов жалуются на низкую температуру. В целом кажется, что погода стала более экстремальной: зимой — настоящие холода и тридцатиградусные морозы, летом — невыносимая духота и солнце. Синоптики и климатолог объяснили, что творится с погодой и будет ли так теперь каждый год.

Почему на юге холодно, а в остальной России жарко?