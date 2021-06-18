Новосибирские туристы застряли в Ялте из-за потопов. Что там происходит сейчас?

Новосибирские туристы застряли в Ялте — из-за дождей дороги серьезно затопило, поэтому выехать в соседние города пока что не представляется возможным. Администрация Ялты уже приняла решение о перекрытии въезда в город. Очевидцы ситуации из Новосибирска рассказали, что там происходит сейчас.
— Я приехала утром около 09:30 в Ялту, хотела здесь погулять, но был очень сильный дождь. Я решила, раз здесь особо не погулять — поеду в Севастополь. Автобус выехал ровно
Девушка отметила, что причиной для огромной пробки в сторону Севастополя послужил серпантин с множеством склонов и горок. Впереди, по словам водителя, туристов ожидал участок с глубокой лужей, через которую подолгу пытались переправиться другие водители в пробке.
— В автобусе играло радио. В какой-то момент по нему объявили, что начинают перекрывать дороги, в том числе трассу до Ялты. Я позвонила на горячую линию, по-моему, в Министерство туризма по региону. Там сказали, что перекрыта трасса
По информации местной администрации, для ликвидации последствий сильного дождя задействовано
Накануне оказались затоплены улицы Керчи. За день там выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов — автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой.