Новосибирские туристы застряли в Ялте из-за потопов. Что там происходит сейчас?

— Я приехала утром около 09:30 в Ялту, хотела здесь погулять, но был очень сильный дождь. Я решила, раз здесь особо не погулять — поеду в Севастополь. Автобус выехал ровно в 10 , был очень сильный дождь. И по дороге было видно, что рядом с трассой и частично на трассе есть подтопленные участки. То есть вода не просто стояла, а бурным потоком лилась. Мы должны были приехать в 11:30, но к этому моменту мы проехали буквально километров 20 , может быть, — пояснила читательница НГС.