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Новосибирские туристы застряли в Ялте из-за потопов. Что там происходит сейчас?

Ялта «поплыла» после сильного ливня

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В Ялте уже ввели режим ЧС

В Ялте уже ввели режим ЧС

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Новосибирские туристы застряли в Ялте — из-за дождей дороги серьезно затопило, поэтому выехать в соседние города пока что не представляется возможным. Администрация Ялты уже приняла решение о перекрытии въезда в город. Очевидцы ситуации из Новосибирска рассказали, что там происходит сейчас.

— Я приехала утром около 09:30 в Ялту, хотела здесь погулять, но был очень сильный дождь. Я решила, раз здесь особо не погулять — поеду в Севастополь. Автобус выехал ровно в 10, был очень сильный дождь. И по дороге было видно, что рядом с трассой и частично на трассе есть подтопленные участки. То есть вода не просто стояла, а бурным потоком лилась. Мы должны были приехать в 11:30, но к этому моменту мы проехали буквально километров 20, может быть, — пояснила читательница НГС.

Девушка отметила, что причиной для огромной пробки в сторону Севастополя послужил серпантин с множеством склонов и горок. Впереди, по словам водителя, туристов ожидал участок с глубокой лужей, через которую подолгу пытались переправиться другие водители в пробке.

— В автобусе играло радио. В какой-то момент по нему объявили, что начинают перекрывать дороги, в том числе трассу до Ялты. Я позвонила на горячую линию, по-моему, в Министерство туризма по региону. Там сказали, что перекрыта трасса Ялта — Алушта. Потом водитель сказал, что перекрыта дорога до Севастополя. В итоге мы как-то смогли вернуться, въехали в город все-таки по какому-то объездному пути, — добавила сибирячка.

По информации местной администрации, для ликвидации последствий сильного дождя задействовано 480 человек и 48 единиц техники от РСЧС.

Накануне оказались затоплены улицы Керчи. За день там выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов — автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой.

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дождипотопЯлтановосибирские туристы
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