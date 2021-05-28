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Пациента с Камчатки привезут в Новосибирск — ему нужно срочно заменить клапан на аорте

Врачи клиники Мешалкина готовы принять 39-летнего мужчину

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Операция этому пациенту нужна срочно, потому что его клапан практически разрушен

Операция этому пациенту нужна срочно, потому что его клапан практически разрушен

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В Новосибирске пациенту с Камчатки заменят разрушенный клапан на протез

Новосибирские врачи Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина проведут операцию по замене аортального клапана 39-летнему пациенту с Камчатки.

— Молодой человек 39 лет перенес какую-то инфекцию, которая, видимо, была вовремя не диагностирована или не лечена, или он просто не обращался. На этом фоне у пациента развился бактериальный эндокардит, который разрушил аортальный клапан. Затем диагностировали порок сердца — остро возникший. Его госпитализировали в больницу, на фоне бактериального эндокардита у пациента началась коронавирусная инфекция. В течение трех-четырех недель его лечили и от того, и от другого, уже был стрептококковый сепсис. Я считаю, что врачи сработали очень хорошо, но, поскольку лучшая пульмонология там в военном госпитале, его перевели туда, — рассказал журналисту НГС директор Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александр Чернявский.

Территориально Центр Мешалкина находится ближе к Камчатке, чем Москва и Санкт-Петербург, и это их регион ответственности по сердечно-сосудистой хирургии.

Камчатский военный госпиталь не сотрудничал ранее с новосибирским центром, поэтому не знал, как организовать телемедицинскую консультацию с новосибирскими специалистами. Из-за этого, по словам Александра Чернявского, они вышли на депутата Ирину Яровую.

— У нас с ней хороший контакт, поэтому она мне позвонила пару дней назад. Мы связались с начальником военного госпиталя и вчера уже провели телеконсультацию, оценили состояние пациента на консилиуме. Пришли к выводу, что его состояние обусловлено уже не ковидной пневмонией, а пороком сердца, поскольку аортальный клапан практически разрушен. Мы готовы пациента принять в любое время дня и ночи. Он должен поступить к нам в начале следующей недели, — добавил Александр Чернявский.

В Новосибирске пациенту сделают операцию по протезированию аортального клапана. Такая операция делается обычно в течение четырех-пяти часов.

— Разрушение клапана опасно для жизни. Во-первых, когда разрушается клапан, то его куски отрываются и улетают в головной мозг и вызывают инсульт. Во-вторых, когда не держится диастолическое давление и происходит, по сути, деформация сердца, оно останавливается от перенаполнения. Потому что, когда происходят сокращения сердца, кровь уходит в аорту и обратно не уходит, потому что клапан держит ее. А когда клапан разрушается, то не держит. Как в автомобиле: бензонасос, клапан перестает работать, и машина не едет, — пояснил главный врач.

Ранее мы писали о том, что новосибирские врачи из Центра Мешалкина спасли женщину с редким сочетанием патологий мозга.

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Камчаткапротезированиеклапан сердцаклиника Мешалкина
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