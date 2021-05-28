Пациента с Камчатки привезут в Новосибирск — ему нужно срочно заменить клапан на аорте

В Новосибирске пациенту с Камчатки заменят разрушенный клапан
Новосибирские врачи Национального медицинского исследовательского центра
— Молодой человек
Территориально Центр Мешалкина находится ближе к Камчатке, чем Москва и Санкт-Петербург, и это их регион ответственности по сердечно-сосудистой хирургии.
Камчатский военный госпиталь не сотрудничал ранее с новосибирским центром, поэтому не знал, как организовать телемедицинскую консультацию с новосибирскими специалистами. Из-за этого, по словам Александра Чернявского, они вышли на депутата Ирину Яровую.
— У нас с ней хороший контакт, поэтому она мне позвонила пару дней назад. Мы связались с начальником военного госпиталя и вчера уже провели телеконсультацию, оценили состояние пациента на консилиуме. Пришли к выводу, что его состояние обусловлено уже не ковидной пневмонией, а пороком сердца, поскольку аортальный клапан практически разрушен. Мы готовы пациента принять в любое время дня и ночи. Он должен поступить к нам в начале следующей недели, — добавил Александр Чернявский.
В Новосибирске пациенту сделают операцию по протезированию аортального клапана. Такая операция делается обычно в течение четырех-пяти часов.
— Разрушение клапана опасно для жизни. Во-первых, когда разрушается клапан, то его куски отрываются и улетают в головной мозг и вызывают инсульт. Во-вторых, когда не держится диастолическое давление и происходит, по сути, деформация сердца, оно останавливается от перенаполнения. Потому что, когда происходят сокращения сердца, кровь уходит в аорту и обратно не уходит, потому что клапан держит ее. А когда клапан разрушается, то не держит. Как в автомобиле: бензонасос, клапан перестает работать, и машина не едет, — пояснил главный врач.
Ранее мы писали о том, что новосибирские врачи из Центра Мешалкина спасли женщину с редким сочетанием патологий мозга.