Пациента с Камчатки привезут в Новосибирск — ему нужно срочно заменить клапан на аорте

Новосибирские врачи Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина проведут операцию по замене аортального клапана 39-летнему пациенту с Камчатки.



— Молодой человек 39 лет перенес какую-то инфекцию, которая, видимо, была вовремя не диагностирована или не лечена, или он просто не обращался. На этом фоне у пациента развился бактериальный эндокардит, который разрушил аортальный клапан. Затем диагностировали порок сердца — остро возникший. Его госпитализировали в больницу, на фоне бактериального эндокардита у пациента началась коронавирусная инфекция. В течение трех-четырех недель его лечили и от того, и от другого, уже был стрептококковый сепсис. Я считаю, что врачи сработали очень хорошо, но, поскольку лучшая пульмонология там в военном госпитале, его перевели туда, — рассказал журналисту НГС директор Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александр Чернявский.

