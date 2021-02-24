Путалась во времени и забывала, куда едет: в Новосибирске спасли женщину с редким сочетанием патологий мозга

Новосибирские хирурги спасли 38-летнюю жительницу Петровск-Забайкальского Ирину Чуприну, у которой было редкое сочетание сосудистых патологий головного мозга — оно встречается у двух человек на один миллион.

Что произошло с пациенткой



Сначала Ирина Чуприна обратилась к врачам Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина на заочную консультацию. Ей ответили, что необходима госпитализация.



МРТ показала, что у женщины сразу две патологии, грозящие внутричерепным кровоизлиянием. Первая — артериовенозная мальформация (аномальное переплетение патологически измененных кровеносных сосудов), вторая — кавернома (новообразования в виде клубка сосудов, заполненных кровью). Кроме того, кавернома создала предпосылки для образования эпилептически активного очага в головном мозге. В течение последних лет у Ирины были множественные эпилептические приступы.