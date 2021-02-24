Путалась во времени и забывала, куда едет: в Новосибирске спасли женщину с редким сочетанием патологий мозга

Новосибирские врачи спасли женщину с редким сочетанием сосудистых патологий
Новосибирские хирурги спасли 38-летнюю жительницу Петровск-Забайкальского Ирину Чуприну, у которой было редкое сочетание сосудистых патологий головного мозга — оно встречается у двух человек на один миллион.
Что произошло с пациенткой
Сначала Ирина Чуприна обратилась к врачам Национального медицинского исследовательского центра им.
МРТ показала, что у женщины сразу две патологии, грозящие внутричерепным кровоизлиянием. Первая — артериовенозная мальформация (аномальное переплетение патологически измененных кровеносных сосудов), вторая — кавернома (новообразования в виде клубка сосудов, заполненных кровью). Кроме того, кавернома создала предпосылки для образования эпилептически активного очага в головном мозге. В течение последних лет у Ирины были множественные эпилептические приступы.
Сначала у Ирины Чуприной были периодические головные боли, которым она не придавала значения. Постепенно их интенсивность нарастала. А потом члены семьи стали замечать странности в ее поведении: она начала путаться во времени, забывала, куда и зачем идет. Во время приступов, которые повторялись до четырех раз за день, появлялось ощущение дезориентации. Муж боялся оставлять ее с детьми, женщина выходила из дома только с сопровождением.
Чем опасны эти патологии
Врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением центра Мешалкина Павел Семин поясняет, что мальформация могла вызвать кровоизлияния, эпиприпадки или другие неврологические нарушения:
— При мальформации артериальная кровь под высоким давлением сбрасывается в вену, обходя капиллярную сеть. Вены расширяются, раздуваются, становятся похожими на медузу с щупальцами. У пациентки мальформация находилась в глубинных структурах мозга, поэтому мы сначала уменьшили ее размер, а потом проведем облучение узла мальформации.
А кавернома, по словам нейрохирурга, — это патологичные венозные ячейки с низким кровотоком, которые со временем могут многократно разрываться. Из-за разрывов происходят многочисленные кровоизлияния: у пациентов в такие моменты может заболеть голова. Но если разрывы происходят в функционально важных зонах мозга, то у пациента могут нарушиться движения, чувствительность, случится приступ эпилепсии.
В чем особенность операций
Обе патологии Ирины — сосудистые, врожденные и находились глубоко в разных участках мозга. Во время первого этапа лечения хирурги с помощью малоинвазивной операции исключили из кровотока патологически измененный сосуд. При малоинвазивных технологиях делается небольшой разрез, он снижает травматичность и риск осложнений.
— Вмешательство позволило довести объем мальформации до размеров, пригодных для дальнейшего лучевого лечения. Вторым этапом мы выполнили одномоментное микрохирургическое удаление каверномы, расположенной в левой височной доле, и сформированного ею эпилептически активного очага, — комментирует операцию врач-нейрохирург Центра Мешалкина Дмитрий Кислицин.
После вмешательства у пациентки прекратились эпилептические приступы, в дальнейшем ей предстоит курс лучевой терапии. После этого Ирина Чуприна сможет вернуться к полноценной активной жизни без ограничений.
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