Новосибирский фотограф показал, как ищут нефть на Крайнем Севере — 8 морозных кадров

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии поиска и разведки нефтегазовых месторождений на севере России, в Ванейвисском нефтегазоконденсатном месторождении. Мы выбрали самые впечатляющие фотографии и собрали их в подборку, а все фотографии из серии можно посмотреть в блоге фотографа.