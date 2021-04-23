Новосибирский фотограф показал, как ищут нефть на Крайнем Севере — 8 морозных кадров

Слава Степанов поделился фотографиями с Крайнего Севера
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии поиска и разведки нефтегазовых месторождений на севере России, в Ванейвисском нефтегазоконденсатном месторождении. Мы выбрали самые впечатляющие фотографии и собрали их в подборку, а все фотографии из серии можно посмотреть в блоге фотографа.
В марте Слава Степанов побывал на установке и запуске ракеты-носителя на Байконуре. Пуск прошел под дождем, и на фото попали красивые блики.
А в декабре Слава Степанов сделал снимки Эвенкии, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. На снимках запечатлены природа этого загадочного места и непроходимая тайга, которая простирается на сотни километров.