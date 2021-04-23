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Новосибирский фотограф показал, как ищут нефть на Крайнем Севере — 8 морозных кадров

Работа в месторождениях идет круглосуточно и при низких температурах

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Ванейвисское месторождение располагается в 47 километрах от Нарьян-Мара — единственного города&nbsp;Ненецкого автономного округа&nbsp;

Ванейвисское месторождение располагается в 47 километрах от Нарьян-Мара — единственного города Ненецкого автономного округа 

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Слава Степанов поделился фотографиями с Крайнего Севера

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии поиска и разведки нефтегазовых месторождений на севере России, в Ванейвисском нефтегазоконденсатном месторождении. Мы выбрали самые впечатляющие фотографии и собрали их в подборку, а все фотографии из серии можно посмотреть в блоге фотографа.

Так выглядит&nbsp;база сейсморазведочной партии:&nbsp;жилые и производственные вагон-дома на санях — «балки»

Так выглядит база сейсморазведочной партии: жилые и производственные вагон-дома на санях — «балки»

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Для передвижения по зимней тундре используют транспорт на гусеничном ходу&nbsp;

Для передвижения по зимней тундре используют транспорт на гусеничном ходу 

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Каждый день перед выездом сейсмологи слушают инструктаж по вопросам безопасности и охраны труда

Каждый день перед выездом сейсмологи слушают инструктаж по вопросам безопасности и охраны труда

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Топографы на точке предполагаемого месторождения&nbsp;

Топографы на точке предполагаемого месторождения 

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Следом за топографами идут&nbsp;самоходные буровые станки — с их помощью осуществляют бурение взрывных скважин.&nbsp;После того как скважина пробурена, в нее опускается заряд тротиловых шашек. По сигналу сейсмостанции заряд взрывается

Следом за топографами идут самоходные буровые станки — с их помощью осуществляют бурение взрывных скважин. После того как скважина пробурена, в нее опускается заряд тротиловых шашек. По сигналу сейсмостанции заряд взрывается

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На базе в это время осуществляется контроль за полевыми процессами&nbsp;

На базе в это время осуществляется контроль за полевыми процессами 

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Работники партии сейсморазведки&nbsp;

Работники партии сейсморазведки 

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В марте Слава Степанов побывал на установке и запуске ракеты-носителя на Байконуре. Пуск прошел под дождем, и на фото попали красивые блики.

А в декабре Слава Степанов сделал снимки Эвенкии, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. На снимках запечатлены природа этого загадочного места и непроходимая тайга, которая простирается на сотни километров.

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Крайний СеверСлава Степановдобычанефтьископаемые
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