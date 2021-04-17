Отпуск в пандемию: правила въезда на Сейшельские острова в 2021 году

Пока Турция и Танзания закрыты, россияне открывают новые грани туризма. Одним из таких мест становятся Сейшелы — прямые перелеты организованы из Москвы. Рассказываем, что нужно путешественнику, чтобы беспрепятственно попасть на территорию островов.
Как лететь
С Сейшелами Россия возобновила авиасообщение в ноябре
Виза
Для граждан РФ, прибывающих на срок менее
ПЦР-тест
Тест необходимо сделать за
Справка о вакцинации
Не требуется.
Декларация о здоровье
СЮЖЕТ
Не требуется, однако перед вылетом туристам необходимо получить разрешение от местного департамента здравоохранения. Для этого нужно подать заявку на сайте (срок рассмотрения — не более
Страховка
Необходима страховка, покрывающая лечение от
Ограничения
Каких-то особых ограничений на островах нет: необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску. Между островами туристы также могут передвигаться без ограничений.