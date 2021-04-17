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Отпуск в пандемию: правила въезда на Сейшельские острова в 2021 году

С марта у путешественников не спрашивают сертификаты о вакцинации

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Сейшелы — одни из лидеров по вакцинации местного населения от коронавируса. В марте острова отменили требование прививочного сертификата для туристов

Сейшелы — одни из лидеров по вакцинации местного населения от коронавируса. В марте острова отменили требование прививочного сертификата для туристов

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Пока Турция и Танзания закрыты, россияне открывают новые грани туризма. Одним из таких мест становятся Сейшелы — прямые перелеты организованы из Москвы. Рассказываем, что нужно путешественнику, чтобы беспрепятственно попасть на территорию островов.

Как лететь

С Сейшелами Россия возобновила авиасообщение в ноябре 2020 года, а с конца марта острова официально разрешили приезжать туристам. Самолеты по маршруту Москва — Виктория летают дважды в неделю.

Виза

Для граждан РФ, прибывающих на срок менее 30 дней, виза не требуется.

ПЦР-тест

Тест необходимо сделать за 72 часа до вылета. Результат должен быть на английском языке в бумажном варианте и с оригинальной печатью клиники, проводившей исследование. По прилете пассажиров могут выборочно протестировать еще раз.

Справка о вакцинации

Не требуется.

Декларация о здоровье

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Не требуется, однако перед вылетом туристам необходимо получить разрешение от местного департамента здравоохранения. Для этого нужно подать заявку на сайте (срок рассмотрения — не более 6 часов) и оплатить сбор: 45 евро — на взрослого и 5 евро — на ребенка до 12 лет. В ответ получите Health Travel Authorization, этот документ нужно распечатать или сохранить в телефоне.

Страховка

Необходима страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

Ограничения

Каких-то особых ограничений на островах нет: необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску. Между островами туристы также могут передвигаться без ограничений.

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туризмпандемия коронавирусаСейшельские острова
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