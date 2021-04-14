«Нет даже розеток». Новосибирец застрял в аэропорту Турции и показал, что там происходит

Новосибирец Иван Рябов застрял в аэропорту Антальи, откуда должен вылететь прямым рейсом авиакомпании Royal Flight. Вместе с ним находятся и другие русские, в том числе сибиряки, которые из-за переносов вылетов вынуждены ожидать рейса. По словам новосибирца, пространство турецкого аэропорта совсем не предназначено для ожидания — здесь нет даже розеток, а еду, воду и гостиницу перевозчик пока не предоставляет.

Сегодня утром мы публиковали рассказы приехавших в Турцию и столкнувшихся с трудностями из-за закрытия границ. Среди них был и Иван Рябов — он посетил несколько городов Турции с рабочим визитом, побывал в Аланье, Анталье, Каппадокии и Мерсине.