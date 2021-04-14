«Нет даже розеток». Новосибирец застрял в аэропорту Турции и показал, что там происходит

Житель Новосибирска застрял в аэропорту Турции из-за переноса рейса
Новосибирец Иван Рябов застрял в аэропорту Антальи, откуда должен вылететь прямым рейсом авиакомпании Royal Flight. Вместе с ним находятся и другие русские, в том числе сибиряки, которые из-за переносов вылетов вынуждены ожидать рейса. По словам новосибирца, пространство турецкого аэропорта совсем не предназначено для ожидания — здесь нет даже розеток, а еду, воду и гостиницу перевозчик пока не предоставляет.
Сегодня утром мы публиковали рассказы приехавших в Турцию и столкнувшихся с трудностями из-за закрытия границ. Среди них был и Иван Рябов — он посетил несколько городов Турции с рабочим визитом, побывал в Аланье, Анталье, Каппадокии и Мерсине.
— Мой рейс начали переносить еще вчера. Сейчас они поставили его, буквально часа два назад, на 23:59 (здесь и далее указано местное время. —
Связаться с перевозчиком по горячей линии ему не удалось, а в инстаграме авиакомпании мужчине ответили, чтобы тот обратился к ним на почту по вопросам предоставления еды, воды и размещения в гостинице. Но там ему пока не ответили.
— Аэропорт Антальи не предназначен для долгого ожидания. Здесь почти отсутствуют сидячие места. Тем более в период пандемии их число вообще сократили. Тут нет даже розеток для гаджетов. В авиакомпании ссылаются на то, что задержка произошла в связи с чрезвычайной ситуацией вот этой, что Россия закрывает границы. Но границы Россия закрывает
Он отметил, что в аэропорту Антальи в настоящее время началась регистрация на другие рейсы в Россию. Однако, как говорит сибиряк, пассажирам пришлось «несколько часов» посидеть на чемоданах в аэропорту.
Корреспондент НГС не смог связаться с авиаперевозчиком Royal Flight по горячей линии — никто так и не ответил. Мы направили запрос в авиакомпанию.
Сейчас на сайте авиакомпании опубликовано официальное сообщение, в котором говорится о временной приостановке перевозок в Турцию и Танзанию.
— Авиакомпания обеспечит вывоз туристов, отдыхающих в настоящее время в составе туристических групп на территории данных государств. Вывоз будет осуществляться в плановом порядке. Однако обращаем внимание на то, что в расписании рейсов возможны изменения. Просим вас следить за новостями на сайте авиакомпании, в официальных группах в социальных сетях, — говорится в сообщении.
О закрытии границ стало известно
Компания S7 составила расписание вывозных рейсов для российских туристов из Турции — первых новосибирцев вывезут уже завтра,