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Тема дняТрагедия в Шерегеше: погибла сибирячка

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«Нет даже розеток». Новосибирец застрял в аэропорту Турции и показал, что там происходит

Авиаперевозчик перенес рейс без объяснения причин. Пассажиры вынуждены ждать в аэропорту

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Так сейчас выглядит очередь ожидающих своего вылета туристов. Сидячих мест не так много, поэтому пассажиры с детьми устроились прямо на полу

Так сейчас выглядит очередь ожидающих своего вылета туристов. Сидячих мест не так много, поэтому пассажиры с детьми устроились прямо на полу

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Житель Новосибирска застрял в аэропорту Турции из-за переноса рейса

Новосибирец Иван Рябов застрял в аэропорту Антальи, откуда должен вылететь прямым рейсом авиакомпании Royal Flight. Вместе с ним находятся и другие русские, в том числе сибиряки, которые из-за переносов вылетов вынуждены ожидать рейса. По словам новосибирца, пространство турецкого аэропорта совсем не предназначено для ожидания — здесь нет даже розеток, а еду, воду и гостиницу перевозчик пока не предоставляет.

Сегодня утром мы публиковали рассказы приехавших в Турцию и столкнувшихся с трудностями из-за закрытия границ. Среди них был и Иван Рябов — он посетил несколько городов Турции с рабочим визитом, побывал в Аланье, Анталье, Каппадокии и Мерсине.

— Мой рейс начали переносить еще вчера. Сейчас они поставили его, буквально часа два назад, на 23:59 (здесь и далее указано местное время.Прим. ред.). Я прибыл в аэропорт Антальи в 10 утра, а вылететь должен был в 15:55. Рейс отложили еще на 8 часов, — пояснил корреспонденту НГС Иван Рябов.

Связаться с перевозчиком по горячей линии ему не удалось, а в инстаграме авиакомпании мужчине ответили, чтобы тот обратился к ним на почту по вопросам предоставления еды, воды и размещения в гостинице. Но там ему пока не ответили.

Очереди возле стоек регистрации, по словам новосибирца, наблюдаются только у российских перевозчиков

Очереди возле стоек регистрации, по словам новосибирца, наблюдаются только у российских перевозчиков

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— Аэропорт Антальи не предназначен для долгого ожидания. Здесь почти отсутствуют сидячие места. Тем более в период пандемии их число вообще сократили. Тут нет даже розеток для гаджетов. В авиакомпании ссылаются на то, что задержка произошла в связи с чрезвычайной ситуацией вот этой, что Россия закрывает границы. Но границы Россия закрывает с 15-го числа, а сегодня 14-е. Почему люди испытывают такие проблемы? У турецких операторов нет даже очередей на регистрацию, то есть никаких задержек нет. Это не связано с наплывом русских самолетов, что спешат вывести русских туристов, — нет, ничего такого. Вот мои друзья вчера улетели в Москву кое-как, потратили около 100 тысяч рублей каждый на билет, потому что рейсы раз за разом отменяют. Ну а я пока жду, — добавил Иван.

Он отметил, что в аэропорту Антальи в настоящее время началась регистрация на другие рейсы в Россию. Однако, как говорит сибиряк, пассажирам пришлось «несколько часов» посидеть на чемоданах в аэропорту.

Корреспондент НГС не смог связаться с авиаперевозчиком Royal Flight по горячей линии — никто так и не ответил. Мы направили запрос в авиакомпанию.

Сейчас на сайте авиакомпании опубликовано официальное сообщение, в котором говорится о временной приостановке перевозок в Турцию и Танзанию.

— Авиакомпания обеспечит вывоз туристов, отдыхающих в настоящее время в составе туристических групп на территории данных государств. Вывоз будет осуществляться в плановом порядке. Однако обращаем внимание на то, что в расписании рейсов возможны изменения. Просим вас следить за новостями на сайте авиакомпании, в официальных группах в социальных сетях, — говорится в сообщении.

О закрытии границ стало известно 12 апреля. До начала лета россиянам будет недоступна Турция и Танзания, причина — резкий рост числа COVID-заболевших в Турции. Что касается Танзании, то в этой стране учет зараженных коронавирусом не ведется, от приезжающих не требуют никаких справок об отсутствии COVID-19.

Компания S7 составила расписание вывозных рейсов для российских туристов из Турции — первых новосибирцев вывезут уже завтра, 15 апреля.

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Турцияавиакомпаниякоронавирус
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