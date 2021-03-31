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Иностранные курсанты поставили в Новосибирске прививку от коронавируса — 5 фотографий, как это было

На вакцинацию допустили учеников из стран Азии, Африки и Ближнего Востока

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Курсантам поставили вакцину «Спутник V»

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Курсанты из Африки поставили прививку от коронавируса в Новосибирске

Пятикурсники спецфакультета высшего военного командного училища в Новосибирске привились от COVID-19.

Перед началом процедуры, как рассказали в пресс-службе ЦВО, курсанты прошли углубленный медицинский осмотр у терапевта. Тех, у кого нормальная температура и нет противопоказаний, допустили до вакцинации. Им поставили «Спутник V».

— Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия курсантов. После получения вакцины все курсанты находились под контролем врачей, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Перед вакцинацией курсанты прошли медосмотр

Перед вакцинацией курсанты прошли медосмотр

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Все, кто находился в медкабинете, соблюдали масочный режим

Все, кто находился в медкабинете, соблюдали масочный режим

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Сколько человек поставили вакцину, в Центральном военном округе не рассказали

Сколько человек поставили вакцину, в Центральном военном округе не рассказали

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На спецфакультете учатся 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока

На спецфакультете учатся 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока

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На этой неделе пятикурсники того же спецфакультета высшего военного командного училища выполнили свои первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом. Мы посмотрели, как это было (снимки сделаны с высоты).

СЮЖЕТ

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Кому можно ставить прививку? А кому она противопоказана? А кому можно ставить, но с осторожностью и под наблюдением лечащего врача? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.

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НВВКУвакцина от COVID-19
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