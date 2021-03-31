Иностранные курсанты поставили в Новосибирске прививку от коронавируса — 5 фотографий, как это было

Курсанты из Африки поставили прививку от коронавируса в Новосибирске
Пятикурсники спецфакультета высшего военного командного училища в Новосибирске привились
Перед началом процедуры, как рассказали в пресс-службе ЦВО, курсанты прошли углубленный медицинский осмотр у терапевта. Тех, у кого нормальная температура и нет противопоказаний, допустили до вакцинации. Им поставили «
— Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия курсантов. После получения вакцины все курсанты находились под контролем врачей, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
На этой неделе пятикурсники того же спецфакультета высшего военного командного училища выполнили свои первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом. Мы посмотрели, как это было (снимки сделаны с высоты).
Кому можно ставить прививку? А кому она противопоказана? А кому можно ставить, но с осторожностью и под наблюдением лечащего врача? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.