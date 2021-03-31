Иностранные курсанты поставили в Новосибирске прививку от коронавируса — 5 фотографий, как это было

Пятикурсники спецфакультета высшего военного командного училища в Новосибирске привились от COVID-19 .

Перед началом процедуры, как рассказали в пресс-службе ЦВО, курсанты прошли углубленный медицинский осмотр у терапевта. Тех, у кого нормальная температура и нет противопоказаний, допустили до вакцинации. Им поставили « Спутник V ».

— Вакцинация проходила добровольно и на основании письменного согласия курсантов. После получения вакцины все курсанты находились под контролем врачей, — сообщили в пресс-службе ЦВО.