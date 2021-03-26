Конкурс «Лидеры России» стартует 31 марта

Сегодня на втором заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» было принято решение о запуске четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». Его поддержал президент Владимир Путин, который также является председателем наблюдательного совета.
В новом году общий конкурс будет разделен на восемь отраслей. Это наука, культура, госуправление, бизнес и промышленность, здравоохранение и IT. Отдельными треками станут международное направление и новое направление для студентов
Конкурс «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Регистрация начнется