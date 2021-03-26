26 марта пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 76.17
eur 89.98
Тема дняИстории участников испытаний вакцины «Вектора»

Все новости

Все новости

Конкурс «Лидеры России» стартует 31 марта

Он состоится в четвертый раз

130
12Обсудить

Поделиться

Участники конкурса смогут выбрать одно направление

Участники конкурса смогут выбрать одно направление

Поделиться

Сегодня на втором заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» было принято решение о запуске четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». Его поддержал президент Владимир Путин, который также является председателем наблюдательного совета.

В новом году общий конкурс будет разделен на восемь отраслей. Это наука, культура, госуправление, бизнес и промышленность, здравоохранение и IT. Отдельными треками станут международное направление и новое направление для студентов от 18 до 25 лет — они будут запущены позднее основного конкурса. Участвовать в конкурсе можно только по одному направлению.

Конкурс «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Регистрация начнется 31 марта, а закроется 26 апреля 2021 года. На этапе заявочной кампании участники, помимо заполнения анкеты, должны записать видеообращение: ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путин«Лидеры России»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...