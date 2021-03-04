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Тема дняЗачем прилетел Мишустин? Причина №1 (фоторепортаж)

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Возле пятизвездочного отеля «Марриотт» в Новосибирске появилась машина разминирования

Сегодня в город с визитом приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

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В отеле не называют причину появления машины

В отеле не называют причину появления машины

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Сегодня вечером, 4 марта, напротив главного входа пятизвездочного отеля «Марриотт» рядом с Новосибирским театром оперы и балета была замечена машина разминирования.

— Возле отеля замечена вот такая машина, — сообщил в редакцию НГС читатель Алексей.

В отеле корреспонденту НГС не объяснили, из-за чего появилась машина, назвав информацию об этом конфиденциальной.

В начале седьмого перед главным входом стояла машина разминирования

В начале седьмого перед главным входом стояла машина разминирования

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Сегодня, 4 марта, в Новосибирск прилетел председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Ранее сообщалось, что рабочая поездка состоится на день позже. После этого по центру Новосибирска проехал кортеж с полицией.

Михаил Мишустин сегодня уже посетил логистический почтовый центр

Михаил Мишустин сегодня уже посетил логистический почтовый центр

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Вот так выглядит роскошный президентский люкс, в котором открыть шторы можно одним нажатием кнопки у изголовья

Вот так выглядит роскошный президентский люкс, в котором открыть шторы можно одним нажатием кнопки у изголовья

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В пятизвездочном отеле «Марриотт» для особых гостей есть президентский люкс, стоимость которого в 2014 году оценивалась в 49 999 рублей. Просто так забронировать номер, например на Booking, не получится. Его просто там нет.

— Для корпоративных клиентов и молодоженов могут предлагаться специальные условия проживания в нем, значительные скидки, поэтому в «Марриотте» используют формулировку «Цена по запросу», — рассказывала в своем репортаже наш журналист Елена Гурьянова.

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Михаил МишустинНовосибирск
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