Возле пятизвездочного отеля «Марриотт» в Новосибирске появилась машина разминирования

Сегодня вечером, 4 марта, напротив главного входа пятизвездочного отеля «Марриотт» рядом с Новосибирским театром оперы и балета была замечена машина разминирования.
— Возле отеля замечена вот такая машина, — сообщил в редакцию НГС читатель Алексей.
В отеле корреспонденту НГС не объяснили, из-за чего появилась машина, назвав информацию об этом конфиденциальной.
Сегодня, 4 марта, в Новосибирск прилетел председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Ранее сообщалось, что рабочая поездка состоится на день позже. После этого по центру Новосибирска проехал кортеж с полицией.
В пятизвездочном отеле «Марриотт» для особых гостей есть президентский люкс, стоимость которого
— Для корпоративных клиентов и молодоженов могут предлагаться специальные условия проживания в нем, значительные скидки, поэтому в «Марриотте» используют формулировку «Цена по запросу», — рассказывала в своем репортаже наш журналист Елена Гурьянова.