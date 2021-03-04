Возле пятизвездочного отеля «Марриотт» в Новосибирске появилась машина разминирования

Сегодня вечером, 4 марта, напротив главного входа пятизвездочного отеля «Марриотт» рядом с Новосибирским театром оперы и балета была замечена машина разминирования.

— Возле отеля замечена вот такая машина, — сообщил в редакцию НГС читатель Алексей.

В отеле корреспонденту НГС не объяснили, из-за чего появилась машина, назвав информацию об этом конфиденциальной.