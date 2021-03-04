По центру Новосибирска проехал кортеж автомобилей с полицией — публикуем видео

Сегодня днем, 4 марта, на Октябрьской магистрали в Новосибирске заметили кортеж. В него вошли машины полиции, микроавтобусы и легковые автомобили. В городе ждут приезда председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.



Как сообщила читательница НГС, кортеж проехал по Октябрьской магистрали в 14:38. В нем 26 транспортных средств.

НГС обратился в правительство НСО, чтобы выяснить, принадлежит ли кортеж премьер-министру. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства НСО Сергей Нешумов ответил, что не располагает информацией о передвижениях Михаила Мишустина.