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По центру Новосибирска проехал кортеж автомобилей с полицией — публикуем видео

Сегодня в городе ждут приезда Михаила Мишустина

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В кортеже насчитали 26 машин

В кортеже насчитали 26 машин

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По центру Новосибирска 4 марта проехал кортеж с полицией

Сегодня днем, 4 марта, на Октябрьской магистрали в Новосибирске заметили кортеж. В него вошли машины полиции, микроавтобусы и легковые автомобили. В городе ждут приезда председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщила читательница НГС, кортеж проехал по Октябрьской магистрали в 14:38. В нем 26 транспортных средств.

НГС обратился в правительство НСО, чтобы выяснить, принадлежит ли кортеж премьер-министру. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства НСО Сергей Нешумов ответил, что не располагает информацией о передвижениях Михаила Мишустина.

Ранее появилась информация, что Михаил Мишустин приедет в Новосибирск 5 марта, однако позже дату перенесли на 4 марта. Во время поездки премьер посетит логистический почтовый центр в Толмачёво, НГУ, центр «Вектор» и Институт ядерной физики.

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автомобиликортеж
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