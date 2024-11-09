До 22 м/с: метели и ураганный ветер обрушатся на Новосибирскую область — предупреждение от МЧС

МЧС по Новосибирской области предупреждает сибиряков об ураганном ветре и метелях 10 ноября. В СМС-рассылке говорится, что в регионе ожидаются снег, местами метели и сильная гололедица, порывы ветра до 22 м/с.
Спасатели также отмечают, что из-за ураганного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, срыв кровли со зданий. Пешеходам напоминают о рисках травмирования из-за сильной гололедицы.
Ранее синоптики дали прогноз на выходные в Новосибирской области.