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Зима До 22 м/с: метели и ураганный ветер обрушатся на Новосибирскую область — предупреждение от МЧС

До 22 м/с: метели и ураганный ветер обрушатся на Новосибирскую область — предупреждение от МЧС

Из-за порывов ветра возможны падение деревьев, срыв кровли и обрывы проводов.

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2 комментария

На дорогах возможная сильная гололедица

МЧС по Новосибирской области предупреждает сибиряков об ураганном ветре и метелях 10 ноября. В СМС-рассылке говорится, что в регионе ожидаются снег, местами метели и сильная гололедица, порывы ветра до 22 м/с.

Спасатели также отмечают, что из-за ураганного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, срыв кровли со зданий. Пешеходам напоминают о рисках травмирования из-за сильной гололедицы.

Ранее синоптики дали прогноз на выходные в Новосибирской области.

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Комментарии
2
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 минута
Дак да. Ужэ часа 2 как ветришшэ поднялся. Он цэлую неделю воет и свистит скока можна, а? Скока можна?... 😡😲😖
Гость
6 минут
а другое фото в редакции есть ?? третий раз уже публикуете ..
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