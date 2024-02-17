Морозы до -40 градусов и ниже: синоптики предупредили об аномальном холоде в Новосибирской области

Специалисты ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» предупредили о морозах до -40 градусов и ниже в Новосибирской области. Предупреждение появилось в официальном телеграм-канале МЧС региона.
Синоптики сообщают, что с 17 февраля по 23 февраля в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, местами сильные морозы до -40 градусов и ниже. В эти дни возможны чрезвычайные ситуации: проблемы в работе транспорта, коммунальных служб, аварии на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, рост количества пожаров и случаев обморожения.
МЧС напоминает жителям, что необходимо следить за состоянием печей, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, не перегружайте электрические сети, не оставляйте детей одних, воздержитесь от прогулок и дальних поездок.
Ранее синоптики объяснили, что на выходных в городе все же может подняться температура до -19 градусов. При этом в понедельник ночью температура опустится до -30... -32 градусов, в пригороде — до -35 градусов. Днем прогнозируют -22... -24 градусов. Вчера в мороз жители города показали, как их питомцы переживают непогоду.