Мороз не отступит: в Новосибирске сохранится аномально холодная погода

В ближайшие дни в Новосибирске сохранится морозная погода. Как сообщили синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, температура в городе на выходных поднимется до -19 градусов, но затем снова похолодает.
— Мороз сохраняется. Но температура будет помягче за счет того, что с севера придет облачность и слабый снег, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске в субботу, 17 февраля, ночью обещают -27...-29 градусов с небольшим повышением к утру. Днем ожидается -19...-21 градус. Ветер северо-западный 3–8 м/с.
В воскресенье ночью сохраняется -27...-29 градусов, днем обещают -20...-22 градуса. Ночью возможен небольшой снег, днем — преимущественно без осадков.
В понедельник, 19 февраля, вернутся морозы, облачность уже отойдет. Ночью температура опустится до -30...-32 градусов, в пригороде до -35 градусов. Днем прогнозируют -22..-24 градусов. Ветер будет переменным 2–7 м/с.
Такая же тенденция может сохраниться во вторник и среду. Ночью 20 февраля по области ожидается -29...-34 градуса. Местами до -40 градусов. Днем в регионе будет -21...-26 градусов. На 21 февраля ночью в Новосибирской области обещают ночью -27...-32 градуса, днем -20...-25 градусов. Без осадков.
— На фоне антициклона погода безоблачная, со слабым ветром. И без осадков. Постепенно температура будет повышаться — к середине следующей неделе. На предстоящие дни аномально холодная погода, — добавила Наталья Кичанова.
Сегодня, 16 февраля, в Новосибирской области в некоторых районах температура опустилась до -42 градусов. НГС вел онлайн-трансляцию с морозными фотографиями.