Греются, как могут. Сибиряки показали домашних животных в ожидании весны и тепла — 8 милых фото

В Новосибирске в ближайшие дни сохранится морозная погода. По данным синоптиков, температура в городе на выходных поднимется до -19 градусов, но затем снова похолодает. В такую погоду новосибирцы согреваются горячим чаем и стараются одеваться потеплее, но при этом не забывают и о братьях наших меньших. Читатели прислали в редакцию НГС фотографии своих питомцев и показали, как они спасаются от сибирской стужи.