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Греются, как могут. Сибиряки показали домашних животных в ожидании весны и тепла — 8 милых фото

Они кутаются в одеяла, а на улицу надевают теплую одежду

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Через две недели в Новосибирске наступит календарная весна, но придет ли тепло — вопрос

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В Новосибирске в ближайшие дни сохранится морозная погода. По данным синоптиков, температура в городе на выходных поднимется до -19 градусов, но затем снова похолодает. В такую погоду новосибирцы согреваются горячим чаем и стараются одеваться потеплее, но при этом не забывают и о братьях наших меньших. Читатели прислали в редакцию НГС фотографии своих питомцев и показали, как они спасаются от сибирской стужи.

— А нам и дома хорошо, и на улице прекрасно, — отметила читательница НГС Nata

— А нам и дома хорошо, и на улице прекрасно, — отметила читательница НГС Nata

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А кто-то кутается потеплее в плед

А кто-то кутается потеплее в плед

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И всё же без теплой обуви и куртки на прогулку лучше не выходить

И всё же без теплой обуви и куртки на прогулку лучше не выходить

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Под теплое одеяло забрался и любимец читательницы НГС Виктории

Под теплое одеяло забрался и любимец читательницы НГС Виктории

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А кому-то морозы нипочем, если есть теплая куртка и штанишки

А кому-то морозы нипочем, если есть теплая куртка и штанишки

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Но не только котики греются под теплым одеялом

Но не только котики греются под теплым одеялом

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— У нас Арчи не загонишь в тепло. Нравится на снегу ему, — отметила Людмила

— У нас Арчи не загонишь в тепло. Нравится на снегу ему, — отметила Людмила

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Ранее в Новосибирской области температура воздуха опустилась ниже -30 градусов во многих населенных пунктах. Мы составили карту самых холодных районов области.

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