В Новосибирскую область пришел мороз до -37 градусов — карта холодных районов

В Новосибирской области ночью 16 февраля температура опустилась ниже -30 градусов во многих населенных пунктах. Рассказываем, где холоднее всего.
Карту погоды опубликовало «Западно-Сибирское УГМС». Самым холодным оказался город Каргат — там температура составила -37,7 градусов, в Сзуне -37,2 градуса. В Маслянино похолодало до -36 градусов, в Кочках и Ордынском до -35,2 градуса.
В Новосибирске утром -30,9 градусов. Днем, по прогнозу синоптиков, температура составит -23...-25 градусов, ветер северо-западный 3–8 м/с, местами изморозь, на дорогах — гололедица. На территории Новосибирской области сегодня ожидается -23...-28 градусов.
Ранее синоптики предупреждали о том, что холод пришел в регион со стороны Карского моря. Ночью 17 февраля возможен мороз до -37 градусов.
На этой неделе, 14 февраля, в Новосибирской области началась сильная метель, на трассах ввели ограничения. Как регион пережил непогоду, НГС рассказал в онлайн-хронике.