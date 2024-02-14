Мороз до -38 градусов: ураган сменит арктический холод с Карского моря — к чему готовится новосибирцам

На смену циклону с метелью и ветром в Новосибирскую облать идет холод с Карского моря. В регионе ожидаются морозы до -38 градусов. Самой холодной ночью станет 17 февраля.
— До конца дня и в первой половине ночи будет сохранятся метель, сильный ветер, потому что проходит циклон по северу области, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Завтра днем будет уже понижение температуры. Сегодня по области ночью ждем до -32 градусов. 16 февраля в темное время суток до -38 градусов, а 17 февраля до -37 градусов.
Циклон сменит холод с Арктики. Воздушная масса приходит в Новосибирскую область с Карского моря.
В Новосибирске 15 февраля сохраняется небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ночью -22...-24 градуса, днем также -22...-24 градуса с небольшим понижением к вечеру. Ветер северо-западный ночью еще 13–18 м/с, с порывами до 23 м/с. Днем 6–11 м/с.
Затем в городе будет преимущественно без осадков. В пятницу, 16 февраля, в ночные часы -27...-29 градусов, в пригороде -30...-32 градуса, в дневные -23...-25 градусов. Ветер 3–8 м/с.
17 февраля, в субботу в темное время суток ожидается -25...-27 градусов, в пригороде до -30 градусов, в светлое -19...-21 градусов, небольшой снег.
В Новосибирской области сейчас бушует ураган. Часть трасс перекрыта. Мы ведем онлайн-трансляцию.