Мороз до -38 градусов: ураган сменит арктический холод с Карского моря — к чему готовится новосибирцам

— До конца дня и в первой половине ночи будет сохранятся метель, сильный ветер, потому что проходит циклон по северу области, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Завтра днем будет уже понижение температуры. Сегодня по области ночью ждем до -32 градусов. 16 февраля в темное время суток до -38 градусов, а 17 февраля до -37 градусов.

