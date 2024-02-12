«Грозу зафиксировали»: синоптики объяснили, почему в феврале над Новосибирском сверкали молнии и гремел гром

Новосибирские синоптики зафиксировали 10 февраля грозу. Ее могли заметить по большей части жители левобережья. Одной из сибирячек даже удалось поймать удар молнии на видео.
— Да, была гроза. На метеостанции зафиксировали официально около 10:00. В феврале у нас бывают грозы. В 2021 году была, например, просто это забывается. Выходил циклон, выносил теплую воздушную массу, поэтому температура значительно повышалась даже до оттепели, и в ночные часы у нас наблюдались положительные температуры, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
С 09:00 до 10:00 в городе шел дождь из-за плюсовых температур. И с запада началось поступление холодного воздуха — приближалась система холодного фронта. И за счет такой контрастности сформировалась мощная кучево-дождевая облачность. В итоге тепло и холод столкнулись и вызвали грозу.
— Это произошло за счет контрастности температур. Кучево-дождевая облачность способствовала заряду, то есть на высоте уже происходил заток холода, а у земли еще сохранялось тепло. И за счет вот таких контрастов формируется заряд энергетический в поле облака, — объяснила специалист.
В итоге у новосибирцев была возможность сделать вот такие кадры с молнией, как ниже в видеоролике.
На Новосибирск 10 февраля обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало, и вода начала замерзать. Что происходило в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.
На этой неделе в Новосибирске ближе к выходным ожидаются вновь морозы.