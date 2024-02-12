«Грозу зафиксировали»: синоптики объяснили, почему в феврале над Новосибирском сверкали молнии и гремел гром

— Да, была гроза. На метеостанции зафиксировали официально около 10:00. В феврале у нас бывают грозы. В 2021 году была, например, просто это забывается. Выходил циклон, выносил теплую воздушную массу, поэтому температура значительно повышалась даже до оттепели, и в ночные часы у нас наблюдались положительные температуры, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.