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Магнитная буря приближается к Новосибирску — когда будет ее максимум

Влияние могут ощутить метеозависимые люди

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Буря возможна во второй половине дня

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13 февраля ожидается магнитная буря. Ее могут почувствовать жители Новосибирска. Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

На сайте лаборатории указано, что в Новосибирске максимум придется примерно на 16:00–18:00. После этого возбуждение магнитосферы начнет спадать. Бурю оценивают как G1, то есть она считается слабой.

Магнитосфера будет возбужденной с раннего утра

Магнитосфера будет возбужденной с раннего утра

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Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Когда на Солнце происходят вспышки, часть солнечного вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему. Об этом НГС говорил Сергей Богачев, доктор физико-математических наук и профессор РАН.

Как объяснял НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, в некоторых случаях магнитные бури могут влиять на самочувствие людей.

— Касаемо влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист.

Не только магнитные бури, но резкие перепады температуры могут сказаться на самочувствии новосибирцев. НГС поговорил со специалистами и выяснил, как такие «качели» влияют на здоровье и что делать, чтобы обезопасить себя.

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Магнитные буриМетеочувствительностьМетеозависимостьНовосибирск
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