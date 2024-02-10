Пришел, когда не ждали: Новосибирск затопило после февральского дождя — показываем на видео

В Новосибирске в начале февраля внезапно прошел дождь. В результате улицы, покрытые снегом и льдом, оказались залиты еще и водой.
Смотрите в небольшом видео и на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как из-за непогоды изменился город утром 10 февраля.
Накануне синоптики предупреждали, что оттепель сменится сильными морозами. В середине недели в Новосибирской области может похолодать до -33 градусов.
— Мы находимся в теплом секторе, циклон у нас смещается по северу, он со Среднего Урала. Он разворачивается пока теплой ложбиной, завтра в конце дня с прохождением холодного фронта, поступит арктический воздух с Карского моря, — объяснила 9 февраля начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. — Сейчас мы в теплой части циклона, затем попадет в холодную, тыловую часть.
О сильном гололеде новосибирцев предупредила и Госавтоинспекция. Водителей просят быть аккуратными.
После обеда в Новосибирске похолодало, лужи начали превращаться в лед. НГС рассказывает о том, что происходит в городе, в онлайн-трансляции.