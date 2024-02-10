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СрочноКвартиру топит после оттепели в Новосибирске
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Пришел, когда не ждали: Новосибирск затопило после февральского дождя — показываем на видео

Сейчас вода начала застывать

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дождь начался в ночь на 10 февраля

Видео: читатель НГС, Анастасия Медведева / NGS.RU

В Новосибирске в начале февраля внезапно прошел дождь. В результате улицы, покрытые снегом и льдом, оказались залиты еще и водой.

Смотрите в небольшом видео и на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как из-за непогоды изменился город утром 10 февраля.

Утром температура в Новосибирске поднималась выше 0 градусов

Утром температура в Новосибирске поднималась выше 0 градусов

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Накануне синоптики предупреждали, что оттепель сменится сильными морозами. В середине недели в Новосибирской области может похолодать до -33 градусов.

— Мы находимся в теплом секторе, циклон у нас смещается по северу, он со Среднего Урала. Он разворачивается пока теплой ложбиной, завтра в конце дня с прохождением холодного фронта, поступит арктический воздух с Карского моря, — объяснила 9 февраля начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. — Сейчас мы в теплой части циклона, затем попадет в холодную, тыловую часть.

Даже на участках, которые отчистили от снега, сегодня было скользко

Даже на участках, которые отчистили от снега, сегодня было скользко

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Когда станет холоднее и все застынет, пешеходам будет еще сложнее ходить по тротуарам

Когда станет холоднее и все застынет, пешеходам будет еще сложнее ходить по тротуарам

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Вода была и на пешеходных переходах

Вода была и на пешеходных переходах

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Водителям тоже приходится непросто

Водителям тоже приходится непросто

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В течение днгя в городе похолодает

В течение днгя в городе похолодает

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По прогнозу синоптиков «Западно-Сибирского УГМС», к вечеру в Новосибирске температура опустится до <nobr class="_">-4... -6</nobr> градусов

По прогнозу синоптиков «Западно-Сибирского УГМС», к вечеру в Новосибирске температура опустится до -4... -6 градусов

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Ночью ожидается -14... -16 градусов, днем <nobr class="_">-12... -14</nobr> градусов

Ночью ожидается -14... -16 градусов, днем -12... -14 градусов

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Сегодня в городе возможен небольшой снег

Сегодня в городе возможен небольшой снег

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О сильном гололеде новосибирцев предупредила и Госавтоинспекция. Водителей просят быть аккуратными.

После обеда в Новосибирске похолодало, лужи начали превращаться в лед. НГС рассказывает о том, что происходит в городе, в онлайн-трансляции.

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