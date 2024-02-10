Пришел, когда не ждали: Новосибирск затопило после февральского дождя — показываем на видео

В Новосибирске в начале февраля внезапно прошел дождь. В результате улицы, покрытые снегом и льдом, оказались залиты еще и водой.

Смотрите в небольшом видео и на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как из-за непогоды изменился город утром 10 февраля.