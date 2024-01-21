Новосибирск накроет магнитная буря — кто может ее почувствовать

К Новосибирску приближается магнитная буря. Согласно прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут 23 января.
По данным лаборатории, пик придется на период с 8:00 до 10:00, примерно с 4:00 до 16:00 магнитосфера будет возбужденной. Ранее Сергей Богачев, доктор физико-математических наук и профессор РАН, объяснил, что магнитная буря — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Когда на Солнце происходят вспышки, часть вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и бьет по нему.
Сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин рассказывал, что магнитные бури — это глобальное явление, которое охватывает всю планету. Соответственно, они затрагивают и Новосибирск.
— Буря может быть где-то сильнее, где-то слабее. Это зависит от того, где она началась. Если это солнечного происхождения магнитная буря, то, соответственно, она началась в тех регионах, у кого в момент прихода солнечной плазмы был солнечный полдень, то есть Солнце было высоко в небе. Обычно эти регионы страдают в первую очередь. А потом уже, когда ударная волна обходит весь земной шар, начинается глобальная магнитная буря, уже подключаются другие регионы. Мягче всего входят те, у кого в этот момент была ночь, — рассказывал корреспонденту НГС член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», ранее объясняла, что людям из группы риска во время магнитных бурь стоит снизить нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.
На следующей неделе в Новосибирск может прийти потепление до -7 градусов, на выходных синоптики ожидают снегопад.