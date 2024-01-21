Новосибирск накроет магнитная буря — кто может ее почувствовать

— Буря может быть где-то сильнее, где-то слабее. Это зависит от того, где она началась. Если это солнечного происхождения магнитная буря, то, соответственно, она началась в тех регионах, у кого в момент прихода солнечной плазмы был солнечный полдень, то есть Солнце было высоко в небе. Обычно эти регионы страдают в первую очередь. А потом уже, когда ударная волна обходит весь земной шар, начинается глобальная магнитная буря, уже подключаются другие регионы. Мягче всего входят те, у кого в этот момент была ночь, — рассказывал корреспонденту НГС член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

