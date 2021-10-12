Над Землей бушует магнитная буря. Коснется ли она Новосибирска?

Магнитная буря над Новосибирском продлится несколько дней
Во вторник, 12 октября, над Землей происходит достаточно активная на фоне низкой солнечной активности магнитная буря. Информацию об этом опубликовала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
— Любая магнитная буря коснется Новосибирска, потому что это глобальное явление, которое охватывает всю планету. Другое дело, что она может быть где-то сильнее, где-то слабее. Это зависит от того, где она началась. Если это солнечного происхождения магнитная буря, то, соответственно, она началась в тех регионах, у кого в момент прихода солнечной плазмы был солнечный полдень, то есть Солнце было высоко в небе. Обычно эти регионы страдают в первую очередь. А потом уже, когда ударная волна обходит весь земной шар, начинается глобальная магнитная буря, уже подключаются другие регионы. Мягче всего входят те, у кого в этот момент была ночь, — пояснил корреспонденту НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
По данным лаборатории, буря относится к классу G2 или ко второй категории по пятибалльной шкале. То есть она вызывает незначительную амплитуду колебаний магнитного поля.
— Судя по классу G, к которому относится эта буря, она не очень выражена должна быть. Это соответствует настоящему положению цикла солнечной активности, когда активность еще невысокая. Очередной цикл только начинается. Поэтому Солнце не такое активное, а магнитные бури, спровоцированные солнечной активностью, выбросами плазмы либо вспышками, либо активными областями на солнце, они еще не такие выраженные, — добавил Олег Кашин.
Он также уточнил, что магнитная буря продлится несколько дней.
В сентябре фотограф из Новосибирска сделал завораживающие кадры Млечного пути.