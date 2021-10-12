Над Землей бушует магнитная буря. Коснется ли она Новосибирска?

Во вторник, 12 октября, над Землей происходит достаточно активная на фоне низкой солнечной активности магнитная буря. Информацию об этом опубликовала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

— Любая магнитная буря коснется Новосибирска, потому что это глобальное явление, которое охватывает всю планету. Другое дело, что она может быть где-то сильнее, где-то слабее. Это зависит от того, где она началась. Если это солнечного происхождения магнитная буря, то, соответственно, она началась в тех регионах, у кого в момент прихода солнечной плазмы был солнечный полдень, то есть Солнце было высоко в небе. Обычно эти регионы страдают в первую очередь. А потом уже, когда ударная волна обходит весь земной шар, начинается глобальная магнитная буря, уже подключаются другие регионы. Мягче всего входят те, у кого в этот момент была ночь, — пояснил корреспонденту НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.