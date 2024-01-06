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Спасатели бросились за рыбаками и нашли нарушения. Как прошел рейд по Новосибирскому водохранилищу — фото

Тех, кто выехал на лед на машине, оштрафовали

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Зима в этом году нестабильная, отмечает Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по региону

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Новосибирские спасатели во время январских праздников усилили патрулирование на водных объектах. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с рыбаками и находят нарушения, например, выезд на лед на машине. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился вместе со спасателями учить рыбаков и ловить тех, кто нарушает правила, — смотрите, как это было.

При патрулировании особое внимание уделяют озеру Чаны, Обскому водохранилищу и акватории реки Обь

При патрулировании особое внимание уделяют озеру Чаны, Обскому водохранилищу и акватории реки Обь

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Несмотря на то, что толщина льда на Обском водохранилище превышает 50 см, для пешеходов есть опасность в виде трещин и промоин, которые можно не заметить под слоем снег

Несмотря на то, что толщина льда на Обском водохранилище превышает 50 см, для пешеходов есть опасность в виде трещин и промоин, которые можно не заметить под слоем снег

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В новогодние праздники специально усилили патрулирование и проведение профилактических мероприятий на водных объектах

В новогодние праздники специально усилили патрулирование и проведение профилактических мероприятий на водных объектах

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Сотрудники напоминали рыбакам о технике безопасности и вручали листовки с правилами поведения на льду

Сотрудники напоминали рыбакам о технике безопасности и вручали листовки с правилами поведения на льду

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Во время рейда спасатели заметили, что автомобилист выехал на лед. Но так делать строго запрещено, передвигаться на машине по льду можно только через оборудованные переправы

Во время рейда спасатели заметили, что автомобилист выехал на лед. Но так делать строго запрещено, передвигаться на машине по льду можно только через оборудованные переправы

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За выезд на лед водители получат штраф от 500 до 1000 рублей

За выезд на лед водители получат штраф от 500 до 1000 рублей

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В этом году, по словам Юрия Карпов, зафиксировали не менее пяти случаев частичного провала машин под лед

В этом году, по словам Юрия Карпов, зафиксировали не менее пяти случаев частичного провала машин под лед

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Рыбаки показали свой улов

Рыбаки показали свой улов

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МЧС напоминает, что выезд на лед на автомобилях и другой тяжелой технике вне ледовых переправ опасен для жизни

МЧС напоминает, что выезд на лед на автомобилях и другой тяжелой технике вне ледовых переправ опасен для жизни

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В начале декабря в городе Бердске Новосибирской области мужчина на снегоходе провалился под лед, его с сильным переохлаждением госпитализировали. В ноябре в Новосибирске спасли женщину, которая провалилась под лед в автомобиле.

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