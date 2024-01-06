Спасатели бросились за рыбаками и нашли нарушения. Как прошел рейд по Новосибирскому водохранилищу — фото

Новосибирские спасатели во время январских праздников усилили патрулирование на водных объектах. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с рыбаками и находят нарушения, например, выезд на лед на машине. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился вместе со спасателями учить рыбаков и ловить тех, кто нарушает правила, — смотрите, как это было.