«Порывы до 22 м/с, метели, гололед»: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области 30 декабря ожидаются гололед и порывы ветра до 22 м/с. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.
— По данным УГМС, в НСО ожидается усиление ветра до 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с, метели, на дорогах снежные заносы и гололедица, — говорится в предупреждении МЧС.
В ночь с 29 на 30 декабря по Новосибирской области прошелся мощный ураган. Порывы ветра достигали 25 м/с. Из-за сильного ветра и обрыва линий электропередач более 11 тысяч человек остались без света.