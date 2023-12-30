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«Порывы до 22 м/с, метели, гололед»: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

На дорогах также возможны снежные заносы

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Погода будет опасной и для автомобилистов, и для пешеходов

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В Новосибирской области 30 декабря ожидаются гололед и порывы ветра до 22 м/с. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.

— По данным УГМС, в НСО ожидается усиление ветра до 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с, метели, на дорогах снежные заносы и гололедица, — говорится в предупреждении МЧС.

В ночь с 29 на 30 декабря по Новосибирской области прошелся мощный ураган. Порывы ветра достигали 25 м/с. Из-за сильного ветра и обрыва линий электропередач более 11 тысяч человек остались без света.

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