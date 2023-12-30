Упавшие новогодние елки и 11 тысяч человек без электричества: в Новосибирске ночью бушевал ветер — последствия

От ветра пострадали двери и спутниковые антенны. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» во Вокнтакте.

— Сильнейший ветер гуляет по Новосибирску — на Евробереге вырвало дверь, а на Титова оторвало спутниковую тарелку, — рассказали в АСТ-54.