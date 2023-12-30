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Тема дняПерекрыли движение на трассах из-за ветра
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Упавшие новогодние елки и 11 тысяч человек без электричества: в Новосибирске ночью бушевал ветер — последствия

В области порывы ветра достигали 25м/с

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Ночью ветер уронил елки

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В Новосибирской области ночью с 29 на 30 декабря ветер достигал 25 м/с. Порывы ветра повалили новогодние елки в некоторых дворах города. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Из-за сильного ветра в Новосибирске упали елки, — написали в соцсетях.

Дверь разбилась от удара

Дверь разбилась от удара

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От ветра пострадали двери и спутниковые антенны. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» во Вокнтакте.

— Сильнейший ветер гуляет по Новосибирску — на Евробереге вырвало дверь, а на Титова оторвало спутниковую тарелку, — рассказали в АСТ-54.

Щиты упали возле новых павильонов

Щиты упали возле новых павильонов

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На площади Маркса упали щиты, установленные рядом с новыми павильонами. Лежащими постройки обнаружил сегодня утром корреспондент НГС Стас Соколов.

Энергетики работали всю ночь

Энергетики работали всю ночь

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В Новосибирской области из-за ветра без электричества остались 11 тысяч человек. Как рассказали в телеграм-канале РЭС, сильные порывы ветра до 25 м/с вызвали падение веток и деревьев на провода, что привело к их повреждению и обрыву. В результате без электроснабжения остались 20 населенных пунктов в Болотнинском, Мошковском, Ордынском и Тогучинском районах с общей численностью населения более 11 тысяч человек.

— В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. На момент 11:00 специалисты компании продолжают устранять локальное отключение в Мошковском районе с общей численностью населения порядка 400 человек. В ближайший час все работы будут завершены, — добавили в пресс-службе РЭС.

Энергетики, как сообщили в РЭС, работали всю ночь без перерыва. Всего было задействовано 9 бригад, около 40 человек и 13 единиц техники.

В Новосибирской области ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на некоторых участках трасс. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — гололед, сильный боковой ветер и ограничение видимости.

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