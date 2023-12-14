freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 5/10
usd 89.89
eur 96.95
Тема дняЦены на ёлки дошли до 20 тысяч — фото
Все новости
Все новости

Потепление до 0 и мокрый снег: какой будет погода в Новосибирске во второй половине декабря

Изучаем прогнозы сервисов

1 624

Последняя неделя месяца будет теплой

Поделиться

Интернет-сервисы составили прогноз погоды на вторую половину декабря в Новосибирске. Судя по их данным, в ближайшее время в городе ожидается резкое потепление до нуля градусов.

Сервис Gismeteo прогнозирует на пятницу 15 декабря дневную температуру в -15 градусов, ночную — до -25 градусов. В субботу, 16 декабря, температура вырастет на пару градусов днём и ночью. В воскресенье похолодает: днём до -23 градусов, ночью — до -27 градусов. В понедельник, 18 декабря начнется потепление, в четверг и пятницу температура днём ожидается около нуля, ночью — до -4. В выходные дневная температура будет колебаться от -1 до -4 градусов, ночью — от -6 до -1. С 25 по 29 декабря днём ожидается около -5, ночью — в районе — 10. В последние выходные месяца дневная температура составит около -10 днём и ночью.

В 20-х числах декабря возможен мокрый снег

В 20-х числах декабря возможен мокрый снег

Поделиться

«Яндекс.Погода» выдает в целом схожий прогноз на остаток месяца, но с более скромным потеплением. По данным сервиса, дневная температура в Новосибирске будет приближаться к нулю с 20 по 31 декабря, но не дойдет до него.

В конце месяца осадки не ожидаются

В конце месяца осадки не ожидаются

Поделиться

Сайт World Weather самым теплым днём оставшегося декабря называет 22 число: температура будет около нуля днём и ночью. Самым холодным — ближайшее воскресенье с -26 градусами днём и -27 градусами — ночью.

31 декабря ожидается -12 градусов днем

31 декабря ожидается -12 градусов днем

Поделиться

Ранее НГС изучил прогноз погоды на январские праздники, которые составили специальные сервисы. В начале следующего года в Новосибирске может похолодать до -38 градусов.

По теме

Погода в НовосибирскеПрогноз погодыПрогноз погоды в Новосибирске
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter