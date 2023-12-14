Потепление до 0 и мокрый снег: какой будет погода в Новосибирске во второй половине декабря

Интернет-сервисы составили прогноз погоды на вторую половину декабря в Новосибирске. Судя по их данным, в ближайшее время в городе ожидается резкое потепление до нуля градусов.

Сервис Gismeteo прогнозирует на пятницу 15 декабря дневную температуру в -15 градусов, ночную — до -25 градусов. В субботу, 16 декабря, температура вырастет на пару градусов днём и ночью. В воскресенье похолодает: днём до -23 градусов, ночью — до -27 градусов. В понедельник, 18 декабря начнется потепление, в четверг и пятницу температура днём ожидается около нуля, ночью — до -4. В выходные дневная температура будет колебаться от -1 до -4 градусов, ночью — от -6 до -1. С 25 по 29 декабря днём ожидается около -5, ночью — в районе — 10. В последние выходные месяца дневная температура составит около -10 днём и ночью.