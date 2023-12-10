В Новосибирской области температура опустилась ниже -37 градусов — карта холодных районов

Утром 10 декабря в некоторых районах Новосибирской области температура опустилась ниже -37 градусов.
Холоднее всего, судя по данным «Западно-Сибирского УГМС», в поселке Маслянино, там зафиксировали похолодание до -37,8 градусов, в селе Красное температура опустилась до -37,5 градусов. В остальных районах области теплее, например, в соседнем от Новосибирска Искитиме похолодание дошло до -31,3 градусов, а в Коченево зафиксировали -29,7 градусов
Как ранее отмечали синоптики, в период и 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 градусов и ниже.
В Новосибирске, 10 декабря, синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков. В городе температура днем поднимется до -26... -28 градусов. При этом в области днем температура поднимется до -26... -31 градуса, местами -20... -25 градусов.
Несколько дней назад специалисты сообщили о погодной аномалии 6 декабря, тогда город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-бальные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы. По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.