В Новосибирской области температура опустилась ниже -37 градусов — карта холодных районов

Несколько дней назад специалисты сообщили о погодной аномалии 6 декабря, тогда город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-бальные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы. По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.