Отдых с пушком: как и где покататься на лыжах, если кусаются цены в Шерегеше

К середине декабря Новосибирскую область все-таки засыпало снегом, а это значит, что скоро — открытие горнолыжного сезона. В этом году туристов зазывает «Юрманка», база «Пихтовый гребень» в Тогучинском районе закрывается, а база «Новососедово» по-прежнему не работает. И все же любителям лыж и сноуборда есть где разгуляться. Представляем обзор горнолыжных комплексов, которые будут работать этой зимой.
Юрманка
«Юрманка» — горнолыжный курорт в Маслянинском районе Новосибирской области. Находится на горе Глухариной Салаирского кряжа, рядом село Верх-Ики. Высота горы — 388,3 метра над уровнем моря. Перепад высот — около 120 метров. На горе шесть трасс разной сложности протяженностью от 360 до 960 метров.
В этом году горнолыжный комплекс «Юрманка» планирует работать по полной. В 2021 году база была закрыта полностью из-за того, что ее думали передавать в администрацию Маслянинского района. Пока вопрос был открыт, в прошлом году собственники решили все-таки запустить подъемники, хоть и с ограничением. В этом году открытие сезона в «Юрманке» запланировали на 16 декабря, сообщается в официальной группе «Вконтакте».
В этот день будут работать бугельный и кресельный подъемники, бэби-лифт и подъемник для сноутьюбов. Сайт комплекса тоже обновили, так что цены актуальные: разовый подъем стоит 100 рублей в будни, 200 — в выходные. Цена абонемента на день — 1200 рублей в будни, 1700 — в выходные. Также можно купить абонемент на половину дня. В понедельник комплекс не работает, в будни с 10 до 17, в выходные время работы продлевается на час.
Горнолыжный клуб «Иня»
Тот случай, когда можно покататься в черте города, причем добраться до горок можно на общественном транспорте — комплекс находится на Ключ-Камышенском плато.
Здесь три трассы разной сложности, протяженность трасс — от 350 до 500 метров, 600 метров — учебная трасса. Перепад высот — 85–100 метров.
Горки готовят к открытию, но точной даты пока нет. Цены в этом сезоне вырастут — насколько, будет известно к открытию сезона, уточнили в администрации. В прошлом году разовый подъем (подъемники бугельные) стоил 70 рублей в будни и 90 рублей в выходные, двухчасовой абонемент — 700 рублей.
Альбатрос
По пути в сторону Ключ-Камышенского плато в сосновом бору на Выборной есть небольшая горка «Альбатрос» с одним бугельным подъемником. Протяженность трассы — всего 300 метров. Плюс в том, что там можно кататься даже вечером, так как есть освещение. По данным в 2ГИС, абонент на час для взрослых стоит 300 рублей, детский — 250. В выходные цены выше на 50 рублей.
Ключи
«Ключи» — горнолыжный комплекс рядом с Академгородком. Техническое открытие состоялось 6 декабря. Как сообщили в администрации комплекса, подъемники запустили только на Южном склоне.
Разовый подъем в будни стоит 100 рублей, абонемент на три часа — 800 рублей, ски-пасс на весь день — 1000 рублей. В выходные дни есть только трехчасовой абонемент за 1000 рублей. Въезд на территорию платный — 200 рублей. Комплекс работает с 10 до 17 часов.
Горный
Горнолыжный комплекс «Новососедово» не работает уже несколько лет, и в этом году тоже не откроется. В этом сезоне многие лыжники также огорчились из-за закрытия на реконструкцию комплекса «Пихтовый гребень» в поселке Мирный Тогучинского района, так что минус одна горка.
Для тех, кто хочет покататься за городом, но не всегда в «Юрманке», в том же Тогучинском районе есть горка в поселке Горный (70 километров от Новосибирска). Здесь бесплатная парковка на 100 мест, две трассы, бугельный подъемник.
Разовый подъем стоит 70 рублей, абонемент на полдня — 700 рублей, целый день катания обойдется в 1000 рублей. В прокате есть всё оборудование. Есть нестандартный для горных трасс аттракцион — катание на банане.
Горский
Вообще, чтобы покататься на горных лыжах, необязательно ехать далеко за город. В Новосибирске есть гора рядом с метро — речь про сноуборд-парк «Горский». Здесь базируется Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. В основном трассой пользуются спортсмены, но можно прийти покататься всем желающим.
Единственная сложность в том, что зайти в парк и воспользоваться подъемником можно по аккредитационным картам. По данным сайта школы, аккредитацию можно пройти в воскресенье (вам расскажут про правила поведения на трассе, технику безопасности) с 11:00 до 12:30 и в среду с 18:00 до 18:45. При себе нужно иметь паспорт.
Горные лыжи — спорт все-таки экстремальный и не всем подходит, но если душа требует именно зимних видов спорта, можно надеть беговые и отправиться покорять лыжню в городских парках. Снега уже выпало достаточно, если есть свой инвентарь, то мест (причем бесплатных) много. Кстати, в этом году вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что будет еще одна лыжная трасса. До конца года должны сделать лыжню на левом берегу — от парка Арена рядом с новым ЛДС до реки Тула.