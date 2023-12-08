Отдых с пушком: как и где покататься на лыжах, если кусаются цены в Шерегеше

В этом году горнолыжный комплекс «Юрманка» планирует работать по полной. В 2021 году база была закрыта полностью из-за того, что ее думали передавать в администрацию Маслянинского района. Пока вопрос был открыт, в прошлом году собственники решили все-таки запустить подъемники, хоть и с ограничением. В этом году открытие сезона в «Юрманке» запланировали на 16 декабря, сообщается в официальной группе «Вконтакте».

В этот день будут работать бугельный и кресельный подъемники, бэби-лифт и подъемник для сноутьюбов. Сайт комплекса тоже обновили, так что цены актуальные: разовый подъем стоит 100 рублей в будни, 200 — в выходные. Цена абонемента на день — 1200 рублей в будни, 1700 — в выходные. Также можно купить абонемент на половину дня. В понедельник комплекс не работает, в будни с 10 до 17, в выходные время работы продлевается на час.