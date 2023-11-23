«Откроем, когда снег ляжет»: возле нового ЛДС проложат длинную трассу — со своими лыжами бесплатно

На левом берегу Новосибирска до конца этого года откроют новую лыжную трассу. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, ее организуют от парка Арена рядом с новым ЛДС до реки Тула, ее длина составит 5 километров.
— Откроем, когда снег ляжет. Когда в городе выпадет сантиметров 30 снега, пройдет спецтехника, которая обустроит трассу. Сейчас на участке работают специалисты, подготавливают территорию для будущей трассы, выравнивают участки, выпиливаем аварийные деревья. Планируем, что эта трасса будет функционировать каждый год в зимнее время, — пояснила Анна Терешкова.
Как отметила вице-мэр, на своем инвентаре на новой лыжне можно будет кататься бесплатно. Также будет организован прокат лыж, цены на которые установят позже. В летнее время трасса будет использоваться для катания на велосипедах, бегом и занятием скандинавской ходьбой.
Ранее стало известно, что в Новосибирске этой зимой льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков. Смотрим список адресов ледовых объектов.