Всё погибнет? На Новосибирскую область идут морозы до –38 градусов — как это скажется на будущем урожае

Думали, зимой можно забыть про труд на даче? Как бы не так. В Новосибирской области ожидаются морозы до –38 градусов, но есть угроза и пострашнее их. Разбираемся вместе с агрономом, оставит ли нас такое резкое похолодание без урожая, и что обязательно нужно сейчас сделать на даче (кстати, до первых посадок рассады осталось меньше месяца).
Когда ждать морозы?
Холодный фронт надвигается очень быстро: по сообщению Западно-Сибирского УГМС, уже ночью 6 декабря температура опустится до –20 градусов. В четверг, 7 декабря, по области даже днем уже ожидается до –33 градуса.
— Во второй–третьей пятидневках декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до –25...–30 градусов, местами –35 градусов, днем до –20...–25 градусов, местами –30 градусов, — отмечается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает, что самой холодной ночью будет 8 декабря с показателем в –36 градусов. При этом и 5 и 6 декабря в городе ждут обильные снегопады.
Gismeteo дает более пугающий прогноз. Ночью в субботу, 9 декабря, температура может опуститься до –38 градусов. Стоит обратить внимание, что перед морозами ожидаются сильные снегопады.
Останемся без урожая?
В этом году затяжная и достаточно теплая осень обеспечила полноценную подготовку растений к холодному сезону. Несмотря на оттепель и в городской черте, и за городом установился достаточный снежный покров — выше 5 сантиметров. В области он достигает 15 сантиметров и выше. Земля успела плавно промерзнуть, а плодовый сад полноценно сбросил листву.
— Дачники боятся повторения прошлогоднего сценария. Но тогда мороз ударил в ноябре на пустой земле, совсем не было снега. Из-за этого люди остались без чеснока, потеряли часть кустов земляники, пострадали плодовые сады. В этом году ситуация другая, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Снежный покров есть и ожидаются обильные снегопады в ближайшие дни — этого достаточно, чтобы сохранить растения.
К морозам обязательно должны быть укрыты виноград и плетистые розы, но вряд ли есть дачники, которые дотянули с этой процедурой до декабря. Замульчировать стоило и землянику. Если сильно за нее переживаете, то можно набросать снега, но нынешнего покрова достаточно для защиты.
Что обязательно нужно сделать в декабре
С одной стороны, стоит радоваться обильным снегопадам, которые придут перед морозами, а с другой — придется внепланово наведаться на дачу. Стоит почистить крыши сооружений, проверить их целостность. В доме стоит проинспектировать места с отравой от грызунов и обновить их.
— Самый главный враг плодового сада — это заяц. Снег не такой уж высокий, а у деревьев такая вкусная кора, — отметила Людмила Шубина. — Заяц лишает деревья естественной защиты, поэтому нужно обмотать их мелкой сеткой или обработать стволы специальными отпугивающими средствами.
Обязательно перед отъездом с дачи нужно отключать свет и электроприборы. Внимательно следите за состоянием печки, если она есть в доме, и не забывайте открывать заслонки, чтобы при топке в холода не задохнуться.
Опять рассада?
В январе пора будет приступать к посеву первых культур. Именно с зимы нужно озаботиться рассадой клубники и эустомы.
— Сейчас уже можно присматривать семена, проверить, есть ли нужное количество суперфосфата двойного, доломитовой муки, все ли горшки целы для рассады, — перечислила агроном.
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