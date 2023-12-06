Всё погибнет? На Новосибирскую область идут морозы до –38 градусов — как это скажется на будущем урожае

Думали, зимой можно забыть про труд на даче? Как бы не так. В Новосибирской области ожидаются морозы до –38 градусов, но есть угроза и пострашнее их. Разбираемся вместе с агрономом, оставит ли нас такое резкое похолодание без урожая, и что обязательно нужно сейчас сделать на даче (кстати, до первых посадок рассады осталось меньше месяца).