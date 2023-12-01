Пик магнитной бури приближается к Новосибирску — его прогнозируют сегодня

1 декабря до Новосибирска дошла магнитная буря. По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик состоится сегодня днем.

Буря класса G1 (слабая) началась утром. Усиление ожидается позже, около 15:00, к этому моменту солнечная активность может увеличиться до класса G2 (средняя). После этого возбуждение магнитосферы будет ослабевать и придет в спокойное состояние к полуночи.