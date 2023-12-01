Пик магнитной бури приближается к Новосибирску — его прогнозируют сегодня

1 декабря до Новосибирска дошла магнитная буря. По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик состоится сегодня днем.
Буря класса G1 (слабая) началась утром. Усиление ожидается позже, около 15:00, к этому моменту солнечная активность может увеличиться до класса G2 (средняя). После этого возбуждение магнитосферы будет ослабевать и придет в спокойное состояние к полуночи.
Магнитной бурей называют колебания магнитного поля земли. Когда на Солнце происходят вспышки, часть солнечного вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему.
Ранее мы писали о том, что усиление электрических токов меняет атмосферное давление. На его изменение реагируют метеозависимые люди, считает врач-кардиолог Наталья Гуляева. По ее словам, оно вызывает колебания артериального давления человека, меняет работу сердца и ощущение пульса.
— Именно от этого и появляются те симптомы, которые чувствуют пациенты: слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди, — заявила Наталья Гуляева.
Метеозависимые люди, а также люди с болезнью сердца, могут почувствовать боли в груди, приступы стенокардии, аритмии и гипертонический криз, считает врач.
Не все врачи считают, что магнитные бури могут оказывать влияние на человека. Например, терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина объяснила, что такие симптомы, как головная боль, слабость и проблемы со сном, связаны в первую очередь не со вспышками на Солнце, а с проблемами со здоровьем человека. В разговоре с «Доктором Питером» специалист выразила мнение, что причины недомоганий могут быть самыми разными — от мигрени до проблем с питанием.
Магнитные бури также приводят к возникновению северного сияния. Это явление удалось снять новосибирцам в начале ноября.