От 1100 до 62 000 за сутки. Отели Сочи и Абхазии выставляют новогодние предложения. Расскажем, сколько стоит встретить 2024-й на море

Лучше бронировать без новогоднего банкета

На сайте отеля «Жемчужина» в Сочи уже появился новогодний раздел. Гостиница предлагает кратковременное проживание в праздники, также можно провести там каникулы. Так, 7 дней / 6 ночей обойдутся гостям в сумму от 76 200 до 118 200 руб . В стоимость включены завтрак «шведский стол», новогодний банкет 31 декабря , праздничная программа и «опохмел-бранч» 1 января , сообщает «Турдом».

