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От 1100 до 62 000 за сутки. Отели Сочи и Абхазии выставляют новогодние предложения. Расскажем, сколько стоит встретить 2024-й на море

Бронировать нужно уже сейчас, на черноморских курортах ожидают большой спрос

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В прибрежном Сочи на Новый год нет снега, зато праздничной иллюминации очень много

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Пока россияне варятся каждый в своей повестке, отходя от летнего отдыха на даче, в Турции, в Сочи, к нам приближается Новый 2024 год. И уже снова пора копить деньги на новогодние каникулы. Если вы планируете встретить Новый год в Сочи или Абхазии и увидеть наряженные пальмы, то уже сейчас стоит задуматься о бронировании. Для жителей России выбор теперь невелик, куда можно уехать на праздники и где более-менее тепло, поэтому многие ломанутся на российский и абхазский курорты. Отели уже активно предлагают новогодние программы, и пока есть возможность выбирать. Расскажем о ценах и о том, как провести новогодние каникулы в Сочи и Абхазии.

Лучше бронировать без новогоднего банкета

На сайте отеля «Жемчужина» в Сочи уже появился новогодний раздел. Гостиница предлагает кратковременное проживание в праздники, также можно провести там каникулы. Так, 7 дней / 6 ночей обойдутся гостям в сумму от 76 200 до 118 200 руб. В стоимость включены завтрак «шведский стол», новогодний банкет 31 декабря, праздничная программа и «опохмел-бранч» 1 января, сообщает «Турдом».

Проживание в отеле Bridge Resort с 30 декабря по 6 января стоит от 107 тысяч рублей за двоих. Новогодний банкет для номеров стандарт придется оплатить отдельно — от 15 тысяч до 21 тысячи рублей в зависимости от зала. Для номеров высших категорий банкет включен в стоимость.

Санаторий «Черноморье» в Сочи предлагает забронировать на новогодние праздники номер от 10 ночей, кратковременное пребывание пока недоступно. Праздничный ужин 31 декабря начнется в 19:30 и продлится до 21:30, всё же это санаторий, в нем режим. Но интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, саксофоном и вокалом, всё-таки будет. Минимальная стоимость проживания составляет 208 тысяч рублей за двоих при бронировании на 10 ночей.

Санаторий «Октябрьский» тоже приглашает к себе на Новый год. Стандартный однокомнатный номер с двуспальной кроватью стоит от 65 тысяч рублей на двоих с 31 декабря до 5 января. Кстати, выбор номеров пока еще есть, но половина номерного фонда уже распродана. Для гостей подготовлена яркая новогодняя программа на все праздники. Можно еще и здоровье поправить, врачи будут работать все каникулы.

«Сочи Парк Отель» предлагает более бюджетное проживание. Стоимость номера с 30 декабря по 6 января составляет от 54 400 рублей за двоих. В цену не входит новогодний банкет, его можно оплатить в одном из ресторанов отдельно. Стоимость — от 9500 рублей.

Пансионат «Аквалоо» в Лазаревском районе предлагает отметить Новый год с мандариновым настроением. В программе шоу-караоке, живые хиты 90-х, кабаре и семейная программа в аквапарке. От 9950 рублей за ночь на человека.

Туроператоры говорят, что лучше бронировать без новогоднего банкета. В Сочи множество ресторанов и недорогих кафе в шаговой доступности от отелей. Можно выбрать недорогой вариант и по своему вкусу.

Если отели вам не подходят, можно забронировать квартиру или апартаменты. Так, номер в гостевом доме в Олимпийском парке предлагают за 3,5 тысячи рублей с бронированием сейчас. А можно провести новогодние каникулы в доме-полусфере в самом центре Сочи. Стоимость номера — 14 тысяч рублей в сутки. Из плюсов — можно брать домашнее животное с собой.

Для любителей острых ощущений — дом-полусфера

Для любителей острых ощущений — дом-полусфера

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Кто едет встречать Новый год большой компанией, можно снять дом в горах, в Эсто-Садке, за 62 тысячи в сутки. Кстати, некоторые сочинцы тоже уезжают на новогодние каникулы, но только из Сочи, а свои дома и квартиры сдают. Пока средние цены в Сочи на аренду такие: квартира от 4200 рублей, номер в отеле от 4700, номер в гостевом доме от 3800 рублей, место в хостеле от 1100 рублей. Но цены каждый день будут ползти вверх. Надо еще учитывать, что к Новому году в горах Сочи откроется горнолыжный сезон и стоимость отдыха там тоже вырастет.

Мест для красивых новогодних селфи в Сочи будет предостаточно

Мест для красивых новогодних селфи в Сочи будет предостаточно

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Абхазия обещала не задирать цены

В Абхазии очень мало хороших объектов размещения, поэтому позаботиться о бронировании комфортного отдыха нужно уже сейчас. Цены там обещали не задирать в честь праздника. Сейчас номера в пятизвездочном Amra Park Hotel продают от 6 тысяч рублей в сутки. Отель находится на берегу моря, есть возможность встретить Новый год в большом открытом бассейне с подогревом. А для тех, кто предпочитает спорт праздничному застолью, работают тренажерный зал, теннисные корты, спа и медицинский центр.

«Гранд Отель Абхазия» с 31 декабря по 4 января предлагает к бронированию двухместный эконом с завтраком за 18 тысяч рублей.

Двухместный стандарт в Prince Hotel Gagra с завтраком на эти же даты можно забронировать за 37 тысяч рублей. Новый спа-отель «Грейс Аква Вилла» в Сухуме с системой All Inclusive на четыре праздничные ночи стоит 81 тысячу 900 рублей.

Пустынные зимние пляжи Абхазии

Пустынные зимние пляжи Абхазии

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Что с погодой?

Не нужно обольщаться, погода в Сочи на Новый год неустойчивая. Может быть и 25 градусов тепла, а может быть и +10 с сильными дождями. Поэтому нужно брать с собой теплую одежду. Если где-нибудь в Иркутске +10 — это тепло, то в Сочи и в Абхазии — очень противно и промозгло, да еще и мокро. Искупаться в море точно не получится, к этому времени оно окончательно остынет, к тому же, начнется сезон штормов, а вот принять солнечные ванны можно. Пляжи в это время пустынны, особенно в Абхазии. В Сочи для зимнего отдыха их специально оборудуют.

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Как необычно встретить Новый год

Для тех, кто не хочет встречать 2024 год за накрытым столом, есть альтернативы.

Главную сочинскую елку устанавливают на площади Флага у администрации Сочи, там традиционно в новогоднюю ночь собираются горожане, чтобы повеселиться и посмотреть салют.

В «Сочи Парке» в новогоднюю ночь запланирован шестичасовой марафон праздника. С 20:00 до 1:30 там будет проходить программа с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, розыгрышами подарков, музыкальным шоу трубачей и танцоров и выступлением кавер-групп.

В 20:30 на Аллее огней начнется новогодний парад волшебных барабанщиков. В 23:55 на главной сцене и на экране на Аллее огней начнется трансляция новогоднего поздравления президента и пробьют куранты, а в 00:05 небо над парком озарит праздничный фейерверк. Затем начнется новогодняя дискотека.

Романтики могут провести новогоднюю ночь в туристическом поезде, который идет по маршруту Сочи — Роза Хутор — Сочи. Он отправится с центрального вокзала Сочи в 19:00 31 декабря, в него можно сесть в Хосте и Адлере. Вагоны в поезде оформлены в стиле 1970–1980-х годов. Пассажиров будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка. На курорт Роза Хутор поезд прибудет в 21:45. Там пассажиры могут встретить Новый год, а в 3:00 отправиться обратно.

Народные гуляния будут проходить в парке «Ривьера». Там подготовлена программа с ростовыми куклами, клоунами, аниматорами. Место встречи — у фонтана.

В Абхазии также будут массовые гуляния в новогоднюю ночь. В Сухуме на площади Свободы установят большущую елку, после полуночи там начнется дискотека, а потом будет салют.

После встречи Нового года можно отправиться на экскурсии. В это время немного желающих, поэтому в традиционные туристические объекты малолюдны. А главное, все красивейшие водопады Сочи и Абхазии набирают полную силу и предстают во всей свой красе. А еще туристы, которые приедут в республику на Новый год, могут увидеть уникальное явление — заснеженное озеро Рица. В новогодние каникулы можно отправиться в тур по древним храмам Абхазии, которые сохранились в первоначальном виде, или посетить горячие источники, их несколько. Погулять по аутентичным сухумским улочкам, зайти в Ботанический сад и обезьяний питомник. В Сочи тоже множество мест, которые прекрасны даже зимой. Можно просто гулять и дышать прекрасным морским и горным воздухом.

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