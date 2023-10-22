От 1100 до 62 000 за сутки. Отели Сочи и Абхазии выставляют новогодние предложения. Расскажем, сколько стоит встретить 2024-й на море

Пока россияне варятся каждый в своей повестке, отходя от летнего отдыха на даче, в Турции, в Сочи, к нам приближается Новый
Лучше бронировать без новогоднего банкета
На сайте отеля «Жемчужина» в Сочи уже появился новогодний раздел. Гостиница предлагает кратковременное проживание в праздники, также можно провести там каникулы. Так,
Проживание в отеле Bridge Resort с
Санаторий «Черноморье» в Сочи предлагает забронировать на новогодние праздники номер от
Санаторий «Октябрьский» тоже приглашает к себе на Новый год. Стандартный однокомнатный номер с двуспальной кроватью стоит от
«Сочи Парк Отель» предлагает более бюджетное проживание. Стоимость номера с
Пансионат «Аквалоо» в Лазаревском районе предлагает отметить Новый год с мандариновым настроением. В программе шоу-караоке, живые хиты
Туроператоры говорят, что лучше бронировать без новогоднего банкета. В Сочи множество ресторанов и недорогих кафе в шаговой доступности от отелей. Можно выбрать недорогой вариант и по своему вкусу.
Если отели вам не подходят, можно забронировать квартиру или апартаменты. Так, номер в гостевом доме в Олимпийском парке предлагают за
Кто едет встречать Новый год большой компанией, можно снять дом в горах, в Эсто-Садке, за
Абхазия обещала не задирать цены
В Абхазии очень мало хороших объектов размещения, поэтому позаботиться о бронировании комфортного отдыха нужно уже сейчас. Цены там обещали не задирать в честь праздника. Сейчас номера в пятизвездочном Amra Park Hotel продают от
«Гранд Отель Абхазия» с
Двухместный стандарт в Prince Hotel Gagra с завтраком на эти же даты можно забронировать за
Что с погодой?
Не нужно обольщаться, погода в Сочи на Новый год неустойчивая. Может быть и
Как необычно встретить Новый год
Для тех, кто не хочет встречать
Главную сочинскую елку устанавливают на площади Флага у администрации Сочи, там традиционно в новогоднюю ночь собираются горожане, чтобы повеселиться и посмотреть салют.
В «Сочи Парке» в новогоднюю ночь запланирован шестичасовой марафон праздника. С 20:00 до 1:30 там будет проходить программа с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, розыгрышами подарков, музыкальным шоу трубачей и танцоров и выступлением кавер-групп.
В 20:30 на Аллее огней начнется новогодний парад волшебных барабанщиков. В 23:55 на главной сцене и на экране на Аллее огней начнется трансляция новогоднего поздравления президента и пробьют куранты, а в 00:05 небо над парком озарит праздничный фейерверк. Затем начнется новогодняя дискотека.
Романтики могут провести новогоднюю ночь в туристическом поезде, который идет по маршруту Сочи — Роза Хутор — Сочи. Он отправится с центрального вокзала Сочи в 19:00
Народные гуляния будут проходить в парке «Ривьера». Там подготовлена программа с ростовыми куклами, клоунами, аниматорами. Место встречи — у фонтана.
В Абхазии также будут массовые гуляния в новогоднюю ночь. В Сухуме на площади Свободы установят большущую елку, после полуночи там начнется дискотека, а потом будет салют.
После встречи Нового года можно отправиться на экскурсии. В это время немного желающих, поэтому в традиционные туристические объекты малолюдны. А главное, все красивейшие водопады Сочи и Абхазии набирают полную силу и предстают во всей свой красе. А еще туристы, которые приедут в республику на Новый год, могут увидеть уникальное явление — заснеженное озеро Рица. В новогодние каникулы можно отправиться в тур по древним храмам Абхазии, которые сохранились в первоначальном виде, или посетить горячие источники, их несколько. Погулять по аутентичным сухумским улочкам, зайти в Ботанический сад и обезьяний питомник. В Сочи тоже множество мест, которые прекрасны даже зимой. Можно просто гулять и дышать прекрасным морским и горным воздухом.