freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 74.21
eur 79.57
Тема дняВ Новосибирск идет внезапная весна
Все новости
Все новости

Днем до +2 градусов: внезапная весна придет в Новосибирск уже на следующей неделе

Ожидается и порывистый ветер

2 670

Тепло надолго не задержится

Поделиться

В Новосибирск идет резкое потепление. Синоптики обещают до 0 градусов, а сервис «Яндекс.Погода» дает цифры еще выше — до +2 градусов.

— Ждем тепло 21 февраля. Пока данные по дневным температурам 0... -5 градусов. Циклон будет больше проходить через Екатеринбург, а у нас будет активный вынос теплой воздушной массы. Тепло будет кратковременное, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Оттепели подобные бывают и в декабре.

Ожидается и порывистый ветер до 15 м/с. После 21 февраля в Новосибирск опять вернутся минусовые показатели.

Сервис «Яндекс.Погода» дает еще более оптимистичный прогноз. Днем 21 февраля около 0 градусов, на 22 февраля +2 градуса.

На 22 февраля сервис обещает +2 градуса

На 22 февраля сервис обещает +2 градуса

Поделиться

НГС изучил прогноз «Яндекс.Погоды» на март, апрель и май, составленный по статистике за 10 лет, а также данные Гидрометцентра России. Читайте, чего ждать новосибирцам весной.

По теме

ОттепельПогодаТеплоФевраль
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter