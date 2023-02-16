Днем до +2 градусов: внезапная весна придет в Новосибирск уже на следующей неделе

В Новосибирск идет резкое потепление. Синоптики обещают до 0 градусов, а сервис «Яндекс.Погода» дает цифры еще выше — до +2 градусов.
— Ждем тепло 21 февраля. Пока данные по дневным температурам
Ожидается и порывистый ветер до 15 м/с. После 21 февраля в Новосибирск опять вернутся минусовые показатели.
Сервис «Яндекс.Погода» дает еще более оптимистичный прогноз. Днем 21 февраля около 0 градусов, на 22 февраля +2 градуса.
НГС изучил прогноз «Яндекс.Погоды» на март, апрель и май, составленный по статистике за 10 лет, а также данные Гидрометцентра России. Читайте, чего ждать новосибирцам весной.