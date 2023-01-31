Ждать ли аномального тепла в марте? Изучаем прогноз погоды на весну в Новосибирске

Большая часть зимы уже закончилась, а это значит, что скоро в Новосибирск придет тепло. Температура поднимется выше 0 градусов, а снегопады сменятся дождями. Но когда именно? НГС изучил прогноз «Яндекс.Погоды» на март, апрель и май, составленный по статистике за 10 лет, а также данные Гидрометцентра России. Читайте, чего ждать новосибирцам весной.