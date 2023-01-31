Ждать ли аномального тепла в марте? Изучаем прогноз погоды на весну в Новосибирске

Большая часть зимы уже закончилась, а это значит, что скоро в Новосибирск придет тепло. Температура поднимется выше 0 градусов, а снегопады сменятся дождями. Но когда именно? НГС изучил прогноз «Яндекс.Погоды» на март, апрель и май, составленный по статистике за 10 лет, а также данные Гидрометцентра России. Читайте, чего ждать новосибирцам весной.
Март
В марте, по данным Гидрометцентра России, средняя температура в Новосибирске днем составляет -2,6 градуса, ночью — -11,6 градуса. Судя по карте вероятностного прогноза, город находится на границе территории, где ожидается температура выше нормы. Этого ждут в соседних городах — Красноярске, Кемерове, Томске.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», до конца марта температура в Новосибирске будет держаться на уровне ниже 0 градусов. С 21 марта она начнет постепенно подниматься. Самый теплый день ожидается 31 марта, когда воздух прогреется до +4 градусов.
Апрель
В первой половине апреля дневная температура может держаться на уровне
Май
В мае температура поднимется намного выше нулевой отметки. Днем в Новосибирске ожидается разброс температур от +11 до +18 градусов, ночью — от +6 до +13 градусов. Начало месяца может быть дождливым.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на февраль в Новосибирске. Ожидается, что месяц будет умеренно холодным и пасмурным. Читайте подробности в нашем материале.