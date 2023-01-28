Каким будет февраль в Новосибирске? Смотрим прогноз погоды на разных сервисах

Так, по данным федерального Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается близкой к средним многолетним значениям. Для Новосибирска это -10 градусов днем и около -20 градусов ночью.

— Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории России за исключением юго-востока Сибирского федерального округа и северо-востока Дальневосточного федерального округа, — сообщают в вероятностном прогнозе Гидрометцентра.

