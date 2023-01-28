Каким будет февраль в Новосибирске? Смотрим прогноз погоды на разных сервисах

Февраль — последний месяц зимы, но теплой погодой не радует. Мы решили посмотреть, какие температуры на февраль обещают разные погодные сервисы, и сравнить их с данными Гидрометцентра России.
Так, по данным федерального Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается близкой к средним многолетним значениям. Для Новосибирска это
— Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории России за исключением юго-востока Сибирского федерального округа и северо-востока Дальневосточного федерального округа, — сообщают в вероятностном прогнозе Гидрометцентра.
«Яндекс.Погода» обещает дневные температуры в районе
Gismeteo обещает чуть более теплую погоду. Средние дневные температуры составят
По данным сайта «Погода Mail.ru», дневные температуры в феврале составят
Сегодня в Новосибирске сильный снегопад и метель — мы следим за непогодой в нашей онлайн-трансляции.