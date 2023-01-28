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Каким будет февраль в Новосибирске? Смотрим прогноз погоды на разных сервисах

Месяц ожидается умеренно холодный и пасмурный

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Судя по прогнозам сервисов, осадков в городе будет немного

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Февраль — последний месяц зимы, но теплой погодой не радует. Мы решили посмотреть, какие температуры на февраль обещают разные погодные сервисы, и сравнить их с данными Гидрометцентра России.

Так, по данным федерального Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается близкой к средним многолетним значениям. Для Новосибирска это -10 градусов днем и около -20 градусов ночью.

— Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории России за исключением юго-востока Сибирского федерального округа и северо-востока Дальневосточного федерального округа, — сообщают в вероятностном прогнозе Гидрометцентра.

Февральская температура в Новосибирске может быть чуть ниже нормы

Февральская температура в Новосибирске может быть чуть ниже нормы

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«Яндекс.Погода» обещает дневные температуры в районе -10... -17 градусов. В последние два дня может потеплеть до -6... -8. Ночные температуры, по прогнозу сервиса, составят -12... -18. Все дни, кроме одного, будут пасмурными, зато осадков почти не ожидается. Скорость ветра в среднем составит 4,5 м/с, направление — юго-западное.

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Gismeteo обещает чуть более теплую погоду. Средние дневные температуры составят -6... -15 градусов. Местами возможно похолодание до -22. Ночью же температура может опуститься до 30 градусов мороза. Большинство дней месяца будут пасмурными, только 1, 2, 3 и 22 февраля ожидается переменная облачность.

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По данным сайта «Погода Mail.ru», дневные температуры в феврале составят -10... -13 градусов. 8 февраля потеплеет до -1 градуса, в этот день даже возможен дождь. По ночам столбик термометра будет показывать -15... -26 градусов. Дни ожидаются пасмурные, с небольшим количеством осадков.

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Сегодня в Новосибирске сильный снегопад и метель — мы следим за непогодой в нашей онлайн-трансляции.

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