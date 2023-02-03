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«Крутится одно и то же»: какая погода ждет новосибирцев на выходных и останется ли смог

Сильных перепадов температур на выходных не будет

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Смог повис над городом несколько дней назад

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На выходных в Новосибирске ожидается стабильная погода, такая же как и в конце недели. Синоптики не прогнозируют резкий перепад температур, но уверены, что смог в городе может остаться до понедельника.

— Погода будет такая же, как вы наблюдаете за окном: солнечно, ясно, без осадков, — пояснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

4 февраля, в субботу, в городе температура существенно не изменится, ночью будет -20... -22 градуса, днем -12... -14 градусов.

5 февраля, в воскресенье, ночью температура опустится до -17... -19 градусов, днем до -12... -14 градусов.

На выходных ветер будет дуть в переменных направлениях со скоростью 2–7 м/c — как отмечают синоптики, ветер ожидается слабый.

— Мы продлили первую степень загрязнения воздуха до 15:00 6 февраля. Такое происходит из-за того, что воздушная масса не смещается над нами, крутится одно и то же за счет того, что сформировался задерживающийся слой, примеси накапливаются, никуда не распространяются. Если бы был ветер, то было бы перемешивание с высокими слоями, — объяснила НГС Наталья Кичанова.

Также синоптик добавила, что во время ухудшения качества воздуха предприятия должны уменьшать выбросы. В выходные воздух может стать лучше из-за того, что в городе будет меньше машин, а многие предприятия не работают в выходные.

В первой декаде февраля ожидается похолодание. Оно произойдет из-за переноса воздушных масс северных районов Якутии.

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